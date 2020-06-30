Камеры на дорогах Ставрополья "поймали" более 590 тысяч нарушений ПДД

СТАВРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Комплексы фото- видеофиксации, установленные на дорогах . Комплексы фото- видеофиксации, установленные на дорогах Ставропольского края , с начала текущего года смогли зафиксировать более 590 тысяч нарушений ПДД, сообщает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи края.

"С начала года на дорогах региона камеры смогли определить 591 659 нарушений правил дорожного движения. Речь идет о превышении скоростного режима, пересечении полос разметки в неположенных местах, а также о выездах за стоп-линию и проездах на запрещающий сигнал светофора. Сумма вынесенных штрафов составила более 356 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество зафиксированных с помощью комплексов нарушений выросло примерно на 100 тысяч, в частности, потому, что теперь камеры фиксируют и нарушения, совершаемые водителями мототранспортных средств.

Как отметили в пресс-службе, часть камер на период летнего автосезона была перенаправлена радарами со встречного направления на попутное.

"Прежнее расположение систем фото- видеофиксации не позволяло отслеживать соблюдение установленного скоростного режима владельцами мототранспортных средств, поскольку регистрационные госномера на этом виде транспорта крепятся только на задней части. Теперь комплексы фиксации фиксируют нарушения ПДД и у автомобилистов, и у мотоциклистов в равной степени", - приводится в сообщении пояснение замглавы краевого Минэнерго Дениса Курашова.

Кроме того, раньше, проехав камеру, водители могли резко набрать скорость. "Теперь же им придется двигаться по правилам дорожного движения и дальше, так как комплекс будет "следить" за ними еще несколько сотен метров", - отметили в министерстве.

В 2018 году на дорогах края, в том числе благодаря камерам фото- видеофиксации, стало на девять аварийно-опасных участков меньше. В прошлом году число таких участков сократилось еще на 11.