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Камеры на дорогах Ставрополья "поймали" более 590 тысяч нарушений ПДД
Комплексы фото- видеофиксации, установленные на дорогах Ставропольского края, с начала текущего года смогли зафиксировать более 590 тысяч нарушений ПДД,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:27
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ставропольский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), ставропольский край, общество

Камеры на дорогах Ставрополья "поймали" более 590 тысяч нарушений ПДД

23:27 30.06.2020
52
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СТАВРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Комплексы фото- видеофиксации, установленные на дорогах Ставропольского края, с начала текущего года смогли зафиксировать более 590 тысяч нарушений ПДД, сообщает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи края.
"С начала года на дорогах региона камеры смогли определить 591 659 нарушений правил дорожного движения. Речь идет о превышении скоростного режима, пересечении полос разметки в неположенных местах, а также о выездах за стоп-линию и проездах на запрещающий сигнал светофора. Сумма вынесенных штрафов составила более 356 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество зафиксированных с помощью комплексов нарушений выросло примерно на 100 тысяч, в частности, потому, что теперь камеры фиксируют и нарушения, совершаемые водителями мототранспортных средств.
Как отметили в пресс-службе, часть камер на период летнего автосезона была перенаправлена радарами со встречного направления на попутное.
"Прежнее расположение систем фото- видеофиксации не позволяло отслеживать соблюдение установленного скоростного режима владельцами мототранспортных средств, поскольку регистрационные госномера на этом виде транспорта крепятся только на задней части. Теперь комплексы фиксации фиксируют нарушения ПДД и у автомобилистов, и у мотоциклистов в равной степени", - приводится в сообщении пояснение замглавы краевого Минэнерго Дениса Курашова.
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Кроме того, раньше, проехав камеру, водители могли резко набрать скорость. "Теперь же им придется двигаться по правилам дорожного движения и дальше, так как комплекс будет "следить" за ними еще несколько сотен метров", - отметили в министерстве.
В 2018 году на дорогах края, в том числе благодаря камерам фото- видеофиксации, стало на девять аварийно-опасных участков меньше. В прошлом году число таких участков сократилось еще на 11.
На Ставрополье реализуется региональная программа "Безопасность дорожного движения" на период с 2020 до 2024 года, напомнили в пресс-службе.
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Ставропольский крайОбщество
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