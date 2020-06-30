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В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 35 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе. РИА Новости, 30.06.2020
2020-07-01T01:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом

23:21 30.06.2020 (обновлено: 01:04 01.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 35 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в городском оперативном штабе.
Накануне от COVID-19 скончались еще 35 человек. Таким образом, общее количество жертв коронавируса в столице достигло 3831.
Всего за время пандемии в России выявили 648 тысяч случаев заражения коронавирусом, более девяти тысяч умерли, 413 тысяч излечились.
Треть зарегистрированных случаев — 222 тысячи — приходится на Москву. При этом более 150 пациентов уже выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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