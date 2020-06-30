Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573712142.html
Белый дом заявил, что статья о "сговоре" с талибами играет на руку России
Публикация в СМИ сообщений о том, что Россия якобы предлагала афганским талибам за вознаграждение нападать на американских солдат "играет на руку" РФ и служит... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:18
кейли макинани
россия
афганистан
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573621527_0:380:2776:1942_1400x0_80_0_0_64abeefcc4a99a2ba7f6672d97e16ad7.jpg
https://ria.ru/20200630/1573658045.html
https://ria.ru/20200628/1573592106.html
1
россия
афганистан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573621527_0:380:2776:1942_1400x0_80_0_0_64abeefcc4a99a2ba7f6672d97e16ad7.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573621527_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_98d7ac4f1efa4e9d77f158695e3aa1a6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573621527_95:136:2007:2048_1400x0_80_0_0_22ecfdf162e0229d1292f7871496c536.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кейли макинани, россия, афганистан, талибан, сша, в мире

Белый дом заявил, что статья о "сговоре" с талибами играет на руку России

23:16 30.06.2020 (обновлено: 23:18 30.06.2020)
796
© REUTERS / ParwizЧлены Талибана во время передачи оружия
Члены Талибана во время передачи оружия
© REUTERS / Parwiz
ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Публикация в СМИ сообщений о том, что Россия якобы предлагала афганским талибам за вознаграждение нападать на американских солдат "играет на руку" РФ и служит ее интересам, заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.
"Есть два плохих следствия этой статьи. Первое – эта статья затруднит формирование консенсуса по этому вопросу и проверку разведданных. Второе – такие противоречия и разногласия (в США) прямо играют на руку России и, к сожалению, служат ее интересам", - заявила Макинани на брифинге.
Пентагон
Вчера, 06:53
Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами
По ее словам, после "утечек" из американской разведки никто не захочет делиться с США ценной информацией и тайно сотрудничать, опасаясь, что его личность будет раскрыта.
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
28 июня, 18:22
Болтон объяснил реакцию Трампа на сообщения о сговоре России с талибами
1181012
Обсудить 1
Кейли МакинаниРоссияАфганистанТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В Белом доме назвали виновных в утечках о "сговоре" России с талибами
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
NYT опубликовала новую статью о "сговоре" России с талибами
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Французский политик сравнил Крым времен Украины со спящей красавицей
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден может запросить брифинг по "сговору" России с талибами
В штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Французский политик прокомментировал голосование по поправкам в России
Автомобиль Следственного Комитета РФ
В Петербурге проверяют инцидент с журналистом на избирательном участке
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео провел переговоры с представителем руководства талибов
Доминикана
В Доминикане объявили эпидемию коронавируса
Крым
Делегация европейских политиков прибыла в Крым
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде со спутником GPS третьего поколения
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Сенат включил санкции против "Северного потока — 2" в проект бюджета США
Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном
Площадь пожара в Гусь-Хрустальном увеличилась до 2,4 тысячи "квадратов"
Нефтяная качалка
Нефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Москве рассказали о самом возрастном избирателе, проголосовавшем онлайн
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Аналитик рассказал о "серьезном расколе" в НАТО из-за российских С-400
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48В Китае назвали "бандитской логикой" намерение ряда стран ввести санкции
07:46Китай предложил США попробовать и ввести санкции против Гонконга
07:46Facebook сообщила о закрытии сотен аккаунтов правых экстремистов
07:44В ФРГ назвали основные темы обсуждения во время председательства в СБ ООН
07:44Трамп может наложить вето на законопроект об оборонном бюджете
07:42В Боливии обвинили Моралеса в заговоре в рамках дела об аппаратах ИВЛ
07:41Музей космонавтики в Москве открылся с новыми экспонатами
07:41В КБР более 80 спасателей ищут упавших в реку на машине людей
07:39В Красноярском крае потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии
07:38На Чукотке свыше 70% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
07:38В инфекционной больнице №2 в Москве почти 110 человек лечатся от COVID-19
07:37В Хабаровском крае треть избирателей проголосовали по поправкам
07:37На Камчатке больше 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
07:36В Индии началось голосование по поправкам в Конституцию России
07:36В Индии выявили 18,6 тысячи новых случаев COVID-19
07:34В Киргизии выявили 439 новых случаев COVID-19
07:26Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
Лента новостейМолния