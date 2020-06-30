В Доминикане объявили эпидемию коронавируса

МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Министр общественного здравоохранения Доминиканы Рафаэль Санчес Карденас объявил эпидемию на национальной территории для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
"Указ предписывает приостановку экономических, социальных и развлекательных мероприятий с 20:00 до 5:00 каждый день недели, за исключением некоторых", - сказал чиновник, которого цитирует издание Dia.
Сохраняется действующий запрет на коммерческие, культурные, художественные и спортивные мероприятия на стадионах, в дворцах спорта, галереях и других местах массового скопления людей, а также работу казино, баров и дискотек.
Работа гостиниц и предприятий туристического сектора будет сохранена с соблюдением новых требований по санитарной безопасности.
В Доминикане зарегистрировано 32 658 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 747 пациентов, выздоровели 17 580 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.