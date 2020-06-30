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В Доминикане объявили эпидемию коронавируса
Министр общественного здравоохранения Доминиканы Рафаэль Санчес Карденас объявил эпидемию на национальной территории для борьбы с распространением коронавируса... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:11
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коронавирус covid-19
доминикана
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, доминикана, в мире

В Доминикане объявили эпидемию коронавируса

23:11 30.06.2020
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© РИА Новости / Мария СеливановаДоминикана
Доминикана
© РИА Новости / Мария Селиванова
Доминикана. Архивное фото
МЕХИКО, 30 июн - РИА Новости. Министр общественного здравоохранения Доминиканы Рафаэль Санчес Карденас объявил эпидемию на национальной территории для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
"Указ предписывает приостановку экономических, социальных и развлекательных мероприятий с 20:00 до 5:00 каждый день недели, за исключением некоторых", - сказал чиновник, которого цитирует издание Dia.
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Сохраняется действующий запрет на коммерческие, культурные, художественные и спортивные мероприятия на стадионах, в дворцах спорта, галереях и других местах массового скопления людей, а также работу казино, баров и дискотек.
Работа гостиниц и предприятий туристического сектора будет сохранена с соблюдением новых требований по санитарной безопасности.
В Доминикане зарегистрировано 32 658 подтвержденных случаев COVID-19, скончались 747 пациентов, выздоровели 17 580 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ДоминиканаВ мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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