Нефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Нефть марки Нефть марки WTI подорожала по итогам второго квартала текущего года на 93%, Brent - на 59%, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов вторника цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,2%, до 41,27 доллара за баррель, августовские фьючерсы на нефть марки WTI - на 0,7%, до 39,27 доллара за баррель.

В марте начался обвал нефтяных котировок после того, как 6 марта страны ОПЕК + не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.

Торги в апреле были омрачены негативными прогнозами по спросу на нефть, что в сочетании с распадом сделки ОПЕК+ привело к тому, что нефть марки WTI 20 апреля впервые в истории стала отрицательной.

Затем в мае цены показали максимальный месячный рост за всю историю наблюдений. Тогда WTI прибавила более 88%, а Brent - почти 50%. Оптимизм вернулся на рынки, так как страны по всему миру начали постепенно снимать карантинные меры и возобновлять производство, что повысило спрос на нефть.