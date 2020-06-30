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Нефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала
Нефть марки WTI подорожала по итогам второго квартала текущего года на 93%, Brent - на 59%, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:03
2020-06-30T23:03
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
wti (нефть)
экономика
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РИА Новости
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цены на нефть, wti (нефть), экономика
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Нефть марки WTI
подорожала по итогам второго квартала текущего года на 93%, Brent
- на 59%, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов вторника цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,2%, до 41,27 доллара за баррель, августовские фьючерсы на нефть марки WTI - на 0,7%, до 39,27 доллара за баррель.
В марте начался обвал нефтяных котировок после того, как 6 марта страны ОПЕК
+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.
Торги в апреле были омрачены негативными прогнозами по спросу на нефть, что в сочетании с распадом сделки ОПЕК+ привело к тому, что нефть марки WTI 20 апреля впервые в истории стала отрицательной.
Затем в мае цены показали максимальный месячный рост за всю историю наблюдений. Тогда WTI прибавила более 88%, а Brent - почти 50%. Оптимизм вернулся на рынки, так как страны по всему миру начали постепенно снимать карантинные меры и возобновлять производство, что повысило спрос на нефть.
В июне ОПЕК+ продлила майские договоренности о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона - до конца апреля 2022 года. При этом оптимизм инвесторов сдерживают опасения вокруг повторной вспышки коронавируса
, которая может привести к закрытию экономик, что вновь ударит по спросу на нефть.