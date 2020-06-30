https://ria.ru/20200630/1573711780.html
Власти Канады продлили запрет на въезд в страну для иностранцев
Власти Канады продлили по меньшей мере до 31 июля запрет на взъезд в страну для большинства категорий иностранных граждан, сообщает телеканал CBC со ссылкой на... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:01
2020-06-30T23:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
джастин трюдо
канада
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, джастин трюдо, канада, в мире
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Власти Канады
продлили по меньшей мере до 31 июля запрет на взъезд в страну для большинства категорий иностранных граждан, сообщает
телеканал CBC со ссылкой на заявление представителя Агентства пограничной службы Канады Ребекки Пурди.
"(Данный запрет - ред.) был продлен до 31 июля из соображений охраны общественного здоровья", - заявила Пурди.
Эта мера изначально вводилась в связи с распространением коронавируса 16 марта. Запрет не распространяется на граждан США
и постоянных резидентов Канады. Исключения составляют также дипломаты, ближайшие родственники граждан Канады и некоторые категории сезонных работников и иностранных студентов.
Ранее Канада и США договорились о продлении закрытия границы до 21 июля, что также подразумевает запрет на необязательные поездки между странами, отмечает телеканал.
Ранее ЕС включил Канаду в список государств, с которых рекомендовано начать снимать ограничения на необязательные поездки в Евросоюз
. Премьер-министр страны Джастин Трюдо
, в свою очередь, заявил на прошлой неделе, что необходимо подходить к вопросу открытия границ крайне осторожно с целью не допустить второй волны распространения коронавируса.
По данным телеканала, власти также продлевают до 31 августа действие строгих требований по самоизоляции для въезжающих в страну. Нарушение карантина может грозить штрафом до 750 тысяч канадских долларов (551,5 тысяч долларов США) или шестимесячным тюремным заключением. В том случае, если нарушение самоизоляции ставит под угрозу жизнь другого человека, штраф может достигать миллиона канадских долларов (735,4 тысяч долларов США), а тюремное заключение - трех лет.
По последним данным, число зараженных COVID-19 в Канаде достигло 103 918 человек. Скончались 8 566 пациентов, излечились свыше 67 178 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.