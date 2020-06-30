Власти Канады продлили запрет на въезд в страну для иностранцев

Ранее Канада и США договорились о продлении закрытия границы до 21 июля, что также подразумевает запрет на необязательные поездки между странами, отмечает телеканал.

По данным телеканала, власти также продлевают до 31 августа действие строгих требований по самоизоляции для въезжающих в страну. Нарушение карантина может грозить штрафом до 750 тысяч канадских долларов (551,5 тысяч долларов США) или шестимесячным тюремным заключением. В том случае, если нарушение самоизоляции ставит под угрозу жизнь другого человека, штраф может достигать миллиона канадских долларов (735,4 тысяч долларов США), а тюремное заключение - трех лет.