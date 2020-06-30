В Москве рассказали о самом возрастном избирателе, проголосовавшем онлайн

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Самому возрастному избирателю, проголосовавшему дистанционно, 102 года, сообщил журналистам во вторник начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"Много у нас интересных фактов... У нас есть избиратель - 102 года, который проголосовал электронно", - рассказал Костырко.