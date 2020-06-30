https://ria.ru/20200630/1573711632.html
В Москве рассказали о самом возрастном избирателе, проголосовавшем онлайн
Самому возрастному избирателю, проголосовавшему дистанционно, 102 года, сообщил журналистам во вторник начальник управления по совершенствованию... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:56
2020-06-30T22:56
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573497796_0:4:3070:1731_1400x0_80_0_0_97b059746cd8f716c170b4b8115acdd0.jpg
https://ria.ru/20200630/1573679213.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573497796_0:4:3070:1731_1400x0_80_0_0_97b059746cd8f716c170b4b8115acdd0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573497796_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_5a0185c65331b1066ffda97d59e22e4e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573497796_863:0:2911:2048_1400x0_80_0_0_53f6e027b186c442cd0184336c27cac5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, москва, общество