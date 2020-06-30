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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573711632.html
В Москве рассказали о самом возрастном избирателе, проголосовавшем онлайн
Самому возрастному избирателю, проголосовавшему дистанционно, 102 года, сообщил журналистам во вторник начальник управления по совершенствованию... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:56
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573497796_0:4:3070:1731_1400x0_80_0_0_97b059746cd8f716c170b4b8115acdd0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, москва, общество

В Москве рассказали о самом возрастном избирателе, проголосовавшем онлайн

22:56 30.06.2020
378
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Самому возрастному избирателю, проголосовавшему дистанционно, 102 года, сообщил журналистам во вторник начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.
"Много у нас интересных фактов... У нас есть избиратель - 102 года, который проголосовал электронно", - рассказал Костырко.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 30 июня. Принять участие в нем могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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