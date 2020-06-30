https://ria.ru/20200630/1573711556.html
В ОП сообщили о хакерской атаке на сайт по наблюдению за голосованием
Официальный сайт Общественной палаты России и сайт ОП РФ, посвященный общественному наблюдению за голосованием, подверглись хакерской атаке, это являлось... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:53
2020-06-30T22:53
голосование по поправкам в конституцию
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
конституция рф
общественная палата рф
общество
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https://ria.ru/20200630/1573708204.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573703461_0:299:2812:1881_1400x0_80_0_0_baee6631e700863f585d756e8e95ceca.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), конституция рф, общественная палата рф, общество
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Официальный сайт Общественной палаты
России и сайт ОП РФ, посвященный общественному наблюдению за голосованием, подверглись хакерской атаке, это являлось попыткой сорвать работу по общественному наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
, сообщили в ОП РФ, однако ресурсы продолжают работу, уточнил руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев
.
"Официальный сайт Общественной палаты России и сайт ОП РФ, посвященный общественному наблюдению за голосованием, подверглись хакерской атаке.... Очевидно, что это попытка сорвать информационное сопровождение кампании по общественному наблюдению за общероссийским голосованием", - рассказали журналистам в ОП РФ.
Этот инцидент, по данным палаты, стоит в одном ряду с угрозами физической расправы членам ОП, проявляющим активную гражданскую позицию.
"Ничего нового в этом нет, такого рода ситуации встречались и раньше. Понятно, что это связано с мониторингом, который мы осуществляем. Ничего не удалось хакерам достичь, как работало, так и работает", - уточнил Григорьев в разговоре с РИА Новости.