В ОП сообщили о хакерской атаке на сайт по наблюдению за голосованием

"Официальный сайт Общественной палаты России и сайт ОП РФ, посвященный общественному наблюдению за голосованием, подверглись хакерской атаке.... Очевидно, что это попытка сорвать информационное сопровождение кампании по общественному наблюдению за общероссийским голосованием", - рассказали журналистам в ОП РФ.

"Ничего нового в этом нет, такого рода ситуации встречались и раньше. Понятно, что это связано с мониторингом, который мы осуществляем. Ничего не удалось хакерам достичь, как работало, так и работает", - уточнил Григорьев в разговоре с РИА Новости.