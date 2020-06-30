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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573711460.html
Собянин рассказал о защите системы электронного голосования
Система электронного голосования серьезно защищена и апробирована много раз, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:48
голосование по поправкам в конституцию
сергей собянин
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573533348_0:0:3038:1709_1400x0_80_0_0_dfda807caaf1606d52cd5dec8a6ff986.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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сергей собянин, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

Собянин рассказал о защите системы электронного голосования

22:48 30.06.2020
153
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Система электронного голосования серьезно защищена и апробирована много раз, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник.
"На 100% ничего невозможно защитить, но она (система электронного голосования) серьезно защищена, мы до того, как запустить ее в работу, апробировали много раз, привлекли хакеров, которые пытались взломать эту систему, пытались нарушить ее работу", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 20:05Голосование по поправкам в Конституцию
Общая явка на электронное голосование составила 93 процента
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании, которое проходило с 25 по 30 июня, смогли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
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Голосование по поправкам в КонституциюСергей СобянинВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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