Результаты электронного голосования по поправкам в расшифруют в среду

"Завтра будет интересный сюжет, когда мы запустим расшифровку миллиона голосов. У нас расшифровка на тестовом голосовании 90 тысяч голосов заняла 7 минут, посмотрим, сколько будет расшифровываться миллион", - сказал Костырко.

Как ранее рассказывал Костырко, голос каждого участника электронного голосования зашифровывается с помощью специального ключа. Для анонимности создаётся ключ расшифрования, который делят между пятью хранителями. После голосования все пять ключей, представляющие собой флеш-носители с информацией, необходимо объединить и загрузить в систему для начала расшифровки, чтобы узнать, как распределились голоса.