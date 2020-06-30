Результаты электронного голосования по поправкам в расшифруют в среду

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Расшифровку результатов электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ проведут в среду, сообщил на пресс-конференции в ЦИК начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 30 июня. Принять участие в нем могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
"Завтра будет интересный сюжет, когда мы запустим расшифровку миллиона голосов. У нас расшифровка на тестовом голосовании 90 тысяч голосов заняла 7 минут, посмотрим, сколько будет расшифровываться миллион", - сказал Костырко.
Как ранее рассказывал Костырко, голос каждого участника электронного голосования зашифровывается с помощью специального ключа. Для анонимности создаётся ключ расшифрования, который делят между пятью хранителями. После голосования все пять ключей, представляющие собой флеш-носители с информацией, необходимо объединить и загрузить в систему для начала расшифровки, чтобы узнать, как распределились голоса.
Хранителями ключей стали руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух, замруководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Ольга Кириллова, сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц, министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов и председатель ТИК дистанционного электронного голосования (ДЭГ) Константин Павлов.