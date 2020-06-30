Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573711228.html
Результаты электронного голосования по поправкам в расшифруют в среду
Расшифровку результатов электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ проведут в среду, сообщил на пресс-конференции в ЦИК начальник управления по... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:43
голосование по поправкам в конституцию
григорий мельконьянц
конституция рф
москва
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573692491_0:154:3095:1894_1400x0_80_0_0_37ad6a82f99be03080719e4ae1deaae1.jpg
https://ria.ru/20200630/1573706843.html
https://ria.ru/20200630/1573674572.html
1
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573692491_0:154:3095:1894_1400x0_80_0_0_37ad6a82f99be03080719e4ae1deaae1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573692491_182:0:2911:2047_1400x0_80_0_0_f21c89118300d3271ab60eb29ee30656.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573692491_271:0:2318:2047_1400x0_80_0_0_3ec9555d59dcc6c87022334fe852fc92.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
григорий мельконьянц, конституция рф, москва, нижегородская область, общество

Результаты электронного голосования по поправкам в расшифруют в среду

22:43 30.06.2020
363
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
В штабе по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Расшифровку результатов электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ проведут в среду, сообщил на пресс-конференции в ЦИК начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 30 июня. Принять участие в нем могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 20:05Голосование по поправкам в Конституцию
Общая явка на электронное голосование составила 93 процента
"Завтра будет интересный сюжет, когда мы запустим расшифровку миллиона голосов. У нас расшифровка на тестовом голосовании 90 тысяч голосов заняла 7 минут, посмотрим, сколько будет расшифровываться миллион", - сказал Костырко.
Как ранее рассказывал Костырко, голос каждого участника электронного голосования зашифровывается с помощью специального ключа. Для анонимности создаётся ключ расшифрования, который делят между пятью хранителями. После голосования все пять ключей, представляющие собой флеш-носители с информацией, необходимо объединить и загрузить в систему для начала расшифровки, чтобы узнать, как распределились голоса.
Хранителями ключей стали руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух, замруководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Ольга Кириллова, сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц, министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов и председатель ТИК дистанционного электронного голосования (ДЭГ) Константин Павлов.
Мужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 12:31Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле объяснили, почему голосование по поправкам проходит пакетом
710004
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюГригорий МельконьянцКонституция РФМоскваНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Собянин рассказал о защите системы электронного голосования
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Москва готова передать ЦИК разработки по электронному голосованию
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В ОП сообщили о хакерской атаке на сайт по наблюдению за голосованием
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Москве рассказали о самом возрастном избирателе, проголосовавшем онлайн
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
На юго-востоке Москвы загорелся склад
Пожар в здании Дома культуры в Гусь-Хрустальном
Площадь пожара в Гусь-Хрустальном увеличилась до 1,5 тысячи "квадратов"
Машина скорой помощи
В Нижнем Новгороде семь человек пострадали при ДТП
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Нефтяная качалка
Нефть марки WTI подорожала на 93% по итогам второго квартала
Доминикана
В Доминикане объявили эпидемию коронавируса
Автомобиль Следственного Комитета РФ
В Петербурге проверяют инцидент с журналистом на избирательном участке
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура организовала проверку из-за гибели подростков в Люберцах
Торонто. вид на Торонто с озера Онтарио
Власти Канады продлили запрет на въезд в страну для иностранцев
Автомобиль Следственного Комитета РФ
В Амурской области проводят проверку после гибели пяти человек при пожаре
Санитарная обработка класса в школе
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48В Китае назвали "бандитской логикой" намерение ряда стран ввести санкции
07:46Китай предложил США попробовать и ввести санкции против Гонконга
07:46Facebook сообщила о закрытии сотен аккаунтов правых экстремистов
07:44В ФРГ назвали основные темы обсуждения во время председательства в СБ ООН
07:44Трамп может наложить вето на законопроект об оборонном бюджете
07:42В Боливии обвинили Моралеса в заговоре в рамках дела об аппаратах ИВЛ
07:41Музей космонавтики в Москве открылся с новыми экспонатами
07:41В КБР более 80 спасателей ищут упавших в реку на машине людей
07:39В Красноярском крае потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии
07:38На Чукотке свыше 70% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
07:38В инфекционной больнице №2 в Москве почти 110 человек лечатся от COVID-19
07:37В Хабаровском крае треть избирателей проголосовали по поправкам
07:37На Камчатке больше 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
07:36В Индии началось голосование по поправкам в Конституцию России
07:36В Индии выявили 18,6 тысячи новых случаев COVID-19
07:34В Киргизии выявили 439 новых случаев COVID-19
07:26Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
Лента новостейМолния