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На юго-востоке Москвы загорелся склад
Спасатели тушат пожар на складе на юго-востоке Москвы, площадь возгорания уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

На юго-востоке Москвы загорелся склад

22:37 30.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на складе на юго-востоке Москвы, площадь возгорания уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Одноэтажная металлическая пристройка складского здания. Площадь пожара уточняется. Подразделения работают на месте", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что информация о пострадавших не поступала.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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