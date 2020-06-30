Делегация европейских политиков прибыла в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Делегация европейских политиков и экспертов прибыла в Крым с рабочим визитом, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Делегация европейских политиков и международных экспертов прибыла с рабочим визитом в Крым. В состав делегации вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента", - сказал РИА Новости Константинов.
Визит продлится по 2 июля включительно. Возглавил делегацию депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.
Помимо французских депутатов, в состав делегации вошли депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн, вице-председатель политической партии "Альтернатива болгарского возрождения" Любомира Ганчева, бывший член центральной избирательной комиссии Болгарии Мартин Райчев Райков и венгерский журналист Эрик Альмквист.
Встречали делегацию в международном аэропорту Симферополя. За время визита члены делегации побывают в Ялте и Симферополе, где в качестве экспертов посетят избирательные участки и оценят процесс голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
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