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Делегация европейских политиков прибыла в Крым
Делегация европейских политиков и экспертов прибыла в Крым с рабочим визитом, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:25
россия
европарламент
владимир константинов
симферополь
республика крым
в мире
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россия
симферополь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, европарламент, владимир константинов, симферополь, республика крым, в мире

Делегация европейских политиков прибыла в Крым

22:25 30.06.2020
3470
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Делегация европейских политиков и экспертов прибыла в Крым с рабочим визитом, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Делегация европейских политиков и международных экспертов прибыла с рабочим визитом в Крым. В состав делегации вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента", - сказал РИА Новости Константинов.
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Визит продлится по 2 июля включительно. Возглавил делегацию депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.
Помимо французских депутатов, в состав делегации вошли депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн, вице-председатель политической партии "Альтернатива болгарского возрождения" Любомира Ганчева, бывший член центральной избирательной комиссии Болгарии Мартин Райчев Райков и венгерский журналист Эрик Альмквист.
Встречали делегацию в международном аэропорту Симферополя. За время визита члены делегации побывают в Ялте и Симферополе, где в качестве экспертов посетят избирательные участки и оценят процесс голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Американский журналист Джефф Опдайк
6 июля 2019, 10:34
Американский журналист восхитился Крымом
8922014
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РоссияЕвропарламентВладимир КонстантиновСимферопольРеспублика КрымВ мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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