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Прокуратура организовала проверку из-за гибели подростков в Люберцах
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с гибелью троих подростков в подмосковных Люберцах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:18
следственный комитет россии (ск рф)
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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люберцы
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
следственный комитет россии (ск рф), люберцы, московская область (подмосковье), происшествия

Прокуратура организовала проверку из-за гибели подростков в Люберцах

22:18 30.06.2020
7380
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с гибелью троих подростков в подмосковных Люберцах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как ранее сообщало ГСУ СК по Московской области, тела трех подростков были обнаружены на чердаке 23-этажного дома в Люберцах. На телах не обнаружено внешних признаков насильственной смерти.
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
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"Проведение проверки, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, поручено Люберецкой городской прокуратуре Московской области. Надзор за процессуальной проверкой следственного органа обеспечивается", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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