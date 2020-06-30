https://ria.ru/20200630/1573710623.html
Прокуратура организовала проверку из-за гибели подростков в Люберцах
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с гибелью троих подростков в подмосковных Люберцах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:18
2020-06-30T22:18
следственный комитет россии (ск рф)
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200629/1573653176.html
1
люберцы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), люберцы, московская область (подмосковье), происшествия