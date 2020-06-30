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В Люберцах на чердаке многоэтажного дома обнаружили тела трех подростков
Тела трех подростков обнаружены на чердаке 23-этажного дома в Люберцах, сообщает ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:58
следственный комитет россии (ск рф)
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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люберцы
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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следственный комитет россии (ск рф), люберцы, московская область (подмосковье), происшествия

В Люберцах на чердаке многоэтажного дома обнаружили тела трех подростков

22:08 30.06.2020 (обновлено: 22:58 30.06.2020)
3000
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Тела трех подростков обнаружены на чердаке 23-этажного дома в Люберцах, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Отмечается, что на телах нет внешних признаков насильственной смерти.
"Тридцатого июня 2020 года на чердачном помещении 23-этажного жилого дома в городском округе Люберцы обнаружены тела трех подростков без внешних признаков насильственной смерти", — говорится в сообщении.
На место происшествия сразу выехали следователи и криминалисты.
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
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Следственный комитет России (СК РФ)ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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