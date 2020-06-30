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Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране
Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:31
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РИА Новости
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353
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60
иран, тегеран (город), в мире

Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране

22:03 30.06.2020 (обновлено: 22:31 30.06.2020)
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© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 30 июн — РИА Новости. Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.
Он уточнил, что также пострадали еще шесть человек.
Ранее замглавы губернатора провинции по вопросам безопасности Хамидреза Гударзи заявил, что причиной взрыва стала утечка газа.
Заместитель главы столичной полиции Хамид Хадаванд, в свою очередь, рассказал новостному порталу YJC, что причиной стали загоревшиеся баллоны с кислородом, находившиеся в цокольном этаже клиники. Взорвавшись, они спровоцировали пожар, который перекинулся на верхние этажи медцентра.
Тегеран, Иран
26 июня, 01:49
В Тегеране прогремел взрыв
2043421
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ИранТегеран (город)В мире
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