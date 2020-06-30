https://ria.ru/20200630/1573710422.html
Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране
Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:03
2020-06-30T22:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, тегеран (город), в мире