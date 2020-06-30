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В КБР приостановили поиск людей, сорвавшихся в реку на машине
Спасатели пока не нашли трех человек, сорвавшихся в реку на легковом автомобиле в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, их поиски продолжатся утром в среду,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:58
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрусский район
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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353
60
кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрусский район, происшествия

В КБР приостановили поиск людей, сорвавшихся в реку на машине

21:58 30.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НАЛЬЧИК, 30 июн – РИА Новости. Спасатели пока не нашли трех человек, сорвавшихся в реку на легковом автомобиле в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, их поиски продолжатся утром в среду, сообщает региональное ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что вечером во вторник между населенными пунктами Тырныауз и Верхний Баксан в ущелье в реку Баксан сорвался автомобиль ВАЗ-2109. По информации регионального МВД, 24-летний местный житель, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с проезжей части, машина упала в реку. Перед падением автомобиля он успел выскочить из машины. По словам водителя, в автомашине находились 22-летняя девушка и двое подростков 14 и 17 лет.
"По состоянию на 20.50 мск вторника поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе приостановлены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели обследовали около пяти километров прибрежной линии реки Баксан по течению, но поиски не принесли результата. В них участвовали 25 спасателей и пожарных на семи единицах техники.
"Возобновление поисково-спасательных работ запланировано на 4.00 мск среды", - уточняет МЧС.
Сотрудники противопожарной службы ГУМЧС России
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Эльбрусский районПроисшествия
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