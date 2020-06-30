В КБР приостановили поиск людей, сорвавшихся в реку на машине

НАЛЬЧИК, 30 июн – РИА Новости. Спасатели пока не нашли трех человек, сорвавшихся в реку на легковом автомобиле в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, их поиски продолжатся утром в среду, сообщает региональное ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что вечером во вторник между населенными пунктами Тырныауз и Верхний Баксан в ущелье в реку Баксан сорвался автомобиль ВАЗ-2109. По информации регионального МВД, 24-летний местный житель, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с проезжей части, машина упала в реку. Перед падением автомобиля он успел выскочить из машины. По словам водителя, в автомашине находились 22-летняя девушка и двое подростков 14 и 17 лет.
"По состоянию на 20.50 мск вторника поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе приостановлены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели обследовали около пяти километров прибрежной линии реки Баксан по течению, но поиски не принесли результата. В них участвовали 25 спасателей и пожарных на семи единицах техники.
"Возобновление поисково-спасательных работ запланировано на 4.00 мск среды", - уточняет МЧС.