НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Нижегородская епархия поддержала сохранение карантина в Дивеево и напомнила прихожанам, что пока угроза распространения коронавируса сохраняется, сообщается на сайте митрополии.
Утром во вторник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об отмене карантина в городах Павлово и Кулебаки с 30 июня, закрытым для посещения на территории региона остается только Дивеево, где карантин был введен 25 апреля после вспышки заболеваемости коронавирусом.
"В селе Дивеево в связи с продолжающейся угрозой распространения коронавирусной инфекции по-прежнему действует карантин. Десятого июня решением управления Роспотребнадзора сняты санитарные ограничения только со Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Напоминаем паломникам и всем желающим посетить Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, что в настоящий момент въезд на территорию села невозможен", - подчеркнули в епархии.
В сообщении отмечается, что Нижегородское епархиальное управление "находится в тесном взаимодействии с правительством Нижегородской области и Роспотребнадзором в сфере соблюдения санитарных предписаний о недопущении распространения вредоносного заболевания". "Благодаря личному участию губернатора Нижегородской области и оперативной работе правительства региона была оказана своевременная высококвалифицированная медицинская помощь заболевшим сестрам обители. Самоотверженный труд врачей помог им поправиться и вернуться к своим послушаниям", - отметили в Нижегородской епархии.
Ранее сообщалось, что в середине апреля коронавирус был обнаружен у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь по решению Роспотребнадзора находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево. Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. По данным регионального оперштаба, в Дивеево зафиксировано 424 случая заражения коронавирусом.
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