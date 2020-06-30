Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573710280.html
Штаб Цепкало обжалует отбраковку подписей избирателей
Штаб претендента на пост президента Белоруссии - экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало - планирует обжаловать существенную отбраковку РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:54
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
лидия ермошина
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573295701_153:376:3016:1986_1400x0_80_0_0_9015c864c22897aae83254fc45762a90.jpg
https://ria.ru/20200623/1573347481.html
https://ria.ru/20200604/1572465513.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573295701_153:376:3016:1986_1400x0_80_0_0_9015c864c22897aae83254fc45762a90.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573295701_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_243577c0ac5603c8859bacf08f90bf16.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573295701_603:0:2651:2048_1400x0_80_0_0_23b734edf973870757566103c40b6447.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, лидия ермошина, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Штаб Цепкало обжалует отбраковку подписей избирателей

21:54 30.06.2020
590
© Фото : предоставлено штабом Валерия ЦепкалоПретендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
© Фото : предоставлено штабом Валерия Цепкало
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Штаб претендента на пост президента Белоруссии - экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало - планирует обжаловать существенную отбраковку территориальными избиркомами подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения политика, сообщил РИА Новости во вторник его пресс-секретарь Алексей Урбан.
ЦИК Белоруссии сообщил во вторник, что Цепкало не смог собрать нужное число достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатом в президенты республики. По данным комиссии, в поддержку Цепкало признаны действительными 75 249 подписей при необходимом минимальном пороге в 100 тысяч. Между тем, по данным штаба Цепкало, в поддержку политика было собрано 212 тысяч подписей, но в территориальные избиркомы после внутренней проверки было подано 160 тысяч.
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
23 июня, 11:12
Цепкало отверг выбор между Россией и Западом для Белоруссии
"Конечно, обязательно мы будем все обжаловать. Сдаваться или останавливаться не собираемся", - заявил Урбан. По его словам, ожидается, что в среду Цепкало выступит с заявлением.
Ранее глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина сообщала РИА Новости, что заседание комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации либо нерегистрации кандидатами в президенты, состоится 14 июля. Нужное число подписей для регистрации, по данным ЦИК, собрали шесть претендентов на высший государственный пост, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
Выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. ЦИК принимает документы для регистрации кандидатами в президенты с 20 июня по 4 июля включительно, ранее Цепкало также их подал.
Выборы в Белоруссии
4 июня, 14:48
ЦИК Белоруссии оценил предстоящие президентские выборы
1051102
Обсудить 1
Валерий ЦепкалоПрезидентская кампания в БелоруссииЛидия ЕрмошинаАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден может запросить брифинг по "сговору" России с талибами
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео провел переговоры с представителем руководства талибов
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
Иран назвал возможное продление оружейного эмбарго подрывом резолюции ООН
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В КБР приостановили поиск людей, сорвавшихся в реку на машине
Автомобиль скорой помощи в Иране
Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде со спутником GPS третьего поколения
Крым
Делегация европейских политиков прибыла в Крым
ЦИК России
В ОП рассказали о явке на онлайн-голосовании по Конституции
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Люберцах на чердаке многоэтажного дома обнаружили тела трех подростков
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Памфилова объяснила высокую явку на электронное голосование
Нефтяная качалка
Экспорт нефти из России в США упал в апреле более чем в 12 раз
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Бывший главный бухгалтер театральной труппы Седьмая студия Нина Масляева
Суд освободил экс-главбуха "Седьмой студии" от наказания
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №529 в поселке Калиново Свердловской области
В ОП отметили агитацию КПРФ против поправок в Конституцию
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Пензенской области умерла пациентка с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Китай предложил США попробовать и ввести санкции против Гонконга
07:46Facebook сообщила о закрытии сотен аккаунтов правых экстремистов
07:44В ФРГ назвали основные темы обсуждения во время председательства в СБ ООН
07:44Трамп может наложить вето на законопроект об оборонном бюджете
07:42В Боливии обвинили Моралеса в заговоре в рамках дела об аппаратах ИВЛ
07:41Музей космонавтики в Москве открылся с новыми экспонатами
07:41В КБР более 80 спасателей ищут упавших в реку на машине людей
07:39В Красноярском крае потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии
07:38На Чукотке свыше 70% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
07:38В инфекционной больнице №2 в Москве почти 110 человек лечатся от COVID-19
07:37В Хабаровском крае треть избирателей проголосовали по поправкам
07:37На Камчатке больше 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
07:36В Индии началось голосование по поправкам в Конституцию России
07:36В Индии выявили 18,6 тысячи новых случаев COVID-19
07:34В Киргизии выявили 439 новых случаев COVID-19
07:26Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
Лента новостейМолния