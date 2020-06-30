https://ria.ru/20200630/1573710280.html
Штаб Цепкало обжалует отбраковку подписей избирателей
Штаб претендента на пост президента Белоруссии - экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало - планирует обжаловать существенную отбраковку РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:54
2020-06-30T21:54
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
лидия ермошина
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, лидия ермошина, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 30 июн - РИА Новости.
Штаб претендента на пост президента Белоруссии
- экс-главы администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало
- планирует обжаловать существенную отбраковку территориальными избиркомами подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения политика, сообщил РИА Новости во вторник его пресс-секретарь Алексей Урбан.
ЦИК Белоруссии сообщил во вторник, что Цепкало не смог собрать нужное число достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатом в президенты республики. По данным комиссии, в поддержку Цепкало признаны действительными 75 249 подписей при необходимом минимальном пороге в 100 тысяч. Между тем, по данным штаба Цепкало, в поддержку политика было собрано 212 тысяч подписей, но в территориальные избиркомы после внутренней проверки было подано 160 тысяч.
"Конечно, обязательно мы будем все обжаловать. Сдаваться или останавливаться не собираемся", - заявил Урбан. По его словам, ожидается, что в среду Цепкало выступит с заявлением.
Ранее глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина
сообщала РИА Новости, что заседание комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации либо нерегистрации кандидатами в президенты, состоится 14 июля. Нужное число подписей для регистрации, по данным ЦИК, собрали шесть претендентов на высший государственный пост, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко
.
Выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. ЦИК принимает документы для регистрации кандидатами в президенты с 20 июня по 4 июля включительно, ранее Цепкало также их подал.