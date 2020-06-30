Штаб Цепкало обжалует отбраковку подписей избирателей

ЦИК Белоруссии сообщил во вторник, что Цепкало не смог собрать нужное число достоверных подписей избирателей для регистрации кандидатом в президенты республики. По данным комиссии, в поддержку Цепкало признаны действительными 75 249 подписей при необходимом минимальном пороге в 100 тысяч. Между тем, по данным штаба Цепкало, в поддержку политика было собрано 212 тысяч подписей, но в территориальные избиркомы после внутренней проверки было подано 160 тысяч.