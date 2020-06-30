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Иран назвал возможное продление оружейного эмбарго подрывом резолюции ООН
Попытки изменить график снятия оружейного эмбарго с Ирана равносильны подрыву резолюции 2231 СБ ООН, заявил на заседании Совбеза глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:29
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
совет безопасности оон
евросоюз
иран
сша
в мире
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353
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, совет безопасности оон, евросоюз, иран, сша, в мире

Иран назвал возможное продление оружейного эмбарго подрывом резолюции ООН

21:51 30.06.2020 (обновлено: 22:29 30.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ООН, 30 июн – РИА Новости. Попытки изменить график снятия оружейного эмбарго с Ирана равносильны подрыву резолюции 2231 СБ ООН, заявил на заседании Совбеза глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф.
США добиваются продления истекающего осенью оружейного эмбарго в отношении Ирана. Недавно Штаты внесли в СБ ООН резолюцию соответствующего содержания.
"График снятия ограничений на поставки вооружений, отраженный в резолюции 2231, является неотъемлемой частью с трудом достигнутого компромисса, позволившего участникам СВПД окончательно согласовать общий пакет из СВПД и резолюции 2231. В резолюции содержится четкий призыв к ее "полному осуществлению по графику". Любая попытка изменить или внести поправки в согласованный график, таким образом, равносильна подрыву резолюции 2231 в целом", - сказал Зариф.
Он призвал Совбез не дать США нарушить этот процесс.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифСовет Безопасности ООНЕвросоюзИранСШАВ мире
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