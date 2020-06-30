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Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Владимир Путин подарил автограф волонтеру Екатерине Лабутиной, которая сопровождала ветерана на церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:35
россия
александр лукашенко
владимир путин
ржев
общество
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Правильно сделал Президент! Простой человеческий поступок, а девушке очень приятно!
80
Малацца девушка, смелая и активная, так и дальше давай. А на нытьё всякое не обращай внимания.
67
5
россия
ржев
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573699388_0:0:3358:1890_1400x0_80_0_0_693038cf990f201ab16d72bf848d5430.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, владимир путин, ржев, общество

Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом

21:46 30.06.2020 (обновлено: 22:35 30.06.2020)
50671
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин подарил автограф волонтеру Екатерине Лабутиной, которая сопровождала ветерана на церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом.

"Екатерине Степановне, с уважением, В. Путин", — говорится в записке, снимок которой девушка опубликовала в инстаграме.

Ранее журналисты обратили внимание, что президент передал одному из ветеранов бумажку.
Лабутина рассказала Пятому каналу, что послание от президента предназначалось ей.
"Хотела автограф получить и попросила своего ветерана. Он согласился, и мне посчастливилось, что мне подписали", — рассказала она.
Путин приехал во Ржев на открытие мемориала Советскому солдату, в церемонии принял участие президент Александр Лукашенко. Также лидеры двух стран поучаствовали в международной акции "Сад памяти" и высадили ели в память о погибших в Великой Отечественной войне.
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470239131158
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РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРжевОбщество
Популярные комментарии
Правильно сделал Президент! Простой человеческий поступок, а девушке очень приятно!
30 июня, 23:21
АИАлександр И.
7230005
Малацца девушка, смелая и активная, так и дальше давай. А на нытьё всякое не обращай внимания.
1 июля, 00:12
СССергей Смирнов
5831005
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