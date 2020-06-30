https://ria.ru/20200630/1573710098.html
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Владимир Путин подарил автограф волонтеру Екатерине Лабутиной, которая сопровождала ветерана на церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:46
2020-06-30T22:35
россия
александр лукашенко
владимир путин
ржев
общество
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https://ria.ru/20200306/1568255440.html
Александр И.
Правильно сделал Президент! Простой человеческий поступок, а девушке очень приятно!
80
Сергей Смирнов
Малацца девушка, смелая и активная, так и дальше давай. А на нытьё всякое не обращай внимания.
67
5
россия
ржев
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, владимир путин, ржев, общество