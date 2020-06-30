Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом

"Екатерине Степановне, с уважением, В. Путин", — говорится в записке, снимок которой девушка опубликовала в инстаграме.

"Хотела автограф получить и попросила своего ветерана. Он согласился, и мне посчастливилось, что мне подписали", — рассказала она.