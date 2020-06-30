В ОП рассказали о явке на онлайн-голосовании по Конституции

"Достойный результат, 93,02%. Интересно разложить на Москву и Нижний Новгород, здесь разрыв почти в пункт. В Москве 93,14%, а в Нижегородской области 92,48%",- сказал Венедиктов.

Те, кто записался в реестр электронных избирателей, но так и не успел проголосовать онлайн, смогут прийти на свой участок по месту жительства 1 июля и проголосовать традиционным способом.