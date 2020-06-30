В ОП рассказали о явке на онлайн-голосовании по Конституции

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Явка в Москве на онлайн-голосовании по поправкам в конституцию составила 93,14%, в Нижегородской области - 92,48%, сообщил журналистам заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
"Достойный результат, 93,02%. Интересно разложить на Москву и Нижний Новгород, здесь разрыв почти в пункт. В Москве 93,14%, а в Нижегородской области 92,48%",- сказал Венедиктов.
Электронное голосование стартовало 25 июня. Жители Москвы и Нижегородской области могли отдать свой голос онлайн до 20.00 вторника.
Те, кто записался в реестр электронных избирателей, но так и не успел проголосовать онлайн, смогут прийти на свой участок по месту жительства 1 июля и проголосовать традиционным способом.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.