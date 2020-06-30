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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573709951.html
В ОП рассказали о явке на онлайн-голосовании по Конституции
Явка в Москве на онлайн-голосовании по поправкам в конституцию составила 93,14%, в Нижегородской области - 92,48%, сообщил журналистам заместитель председателя... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:33
голосование по поправкам в конституцию
общественная палата г. москвы
москва
нижегородская область
общество
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москва
нижегородская область
РИА Новости
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573627889_0:266:3086:2002_1400x0_80_0_0_e05bf6a179c0239df90264030315e02f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общественная палата г. москвы, москва, нижегородская область, общество

В ОП рассказали о явке на онлайн-голосовании по Конституции

21:39 30.06.2020 (обновлено: 22:33 30.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковЦИК России
ЦИК России
© РИА Новости / Валерий Мельников
ЦИК России. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Явка в Москве на онлайн-голосовании по поправкам в конституцию составила 93,14%, в Нижегородской области - 92,48%, сообщил журналистам заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
"Достойный результат, 93,02%. Интересно разложить на Москву и Нижний Новгород, здесь разрыв почти в пункт. В Москве 93,14%, а в Нижегородской области 92,48%",- сказал Венедиктов.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Вчера, 21:33Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова объяснила высокую явку на электронное голосование
Электронное голосование стартовало 25 июня. Жители Москвы и Нижегородской области могли отдать свой голос онлайн до 20.00 вторника.
Те, кто записался в реестр электронных избирателей, но так и не успел проголосовать онлайн, смогут прийти на свой участок по месту жительства 1 июля и проголосовать традиционным способом.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Вчера, 18:38Голосование по поправкам в Конституцию
Володин назвал поправки к Конституции новым этапом в развитии России
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Голосование по поправкам в КонституциюОбщественная палата г. МосквыМоскваНижегородская областьОбщество
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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