Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Встретившись, главы государств обнялись, а затем подошли к памятнику и возложили букеты красных роз.

"Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная армия", — сказал Путин.

Президент напомнил, что во время войны жители всех республик Советского Союза сражались сообща.

Лукашенко, в свою очередь, назвал мемориал "символом нерушимой дружбы" между Россией и Белоруссией.

"Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм, иначе трагедия может повториться", — сказал он на церемонии открытия.

По его словам, Белоруссия и Россия, заплатившие миллионами жизней своих граждан за мир на земле, "абсолютно едины в этом стремлении".

"С глубочайшей признательностью мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений", — добавил белорусский лидер.

Ржевский солдат

Ржевский солдат — бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом около 80 тонн, которая расположилась у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области . Мемориал построили по инициативе ветеранов и на народные пожертвования.

На церемонии открытия лидеры двух стран также пообщались с авторами мемориала - скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым. Они рассказали, что ставили перед собой задачу изобразить дух советского солдата, который погиб на поле боя, и символом его стали журавли, взлетающие в небо. Вдохновило авторов памятника знаменитое стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом..."

"Я думаю, что это будет одно из лучших произведений на всей территории бывшего Советского Союза мемориальных. Очень красиво. С одной стороны, монументально, а с другой стороны, воздушно... Идея хорошая", — сказал Путин.

Лукашенко также похвалил и задумку авторов, и исполнение.

"И в том, что оригинально сделали — это у них получилось. Легкость такая", — отметил он.

Живой памятник

В годовщину 75-летия Победы всероссийское общественное движение " Волонтеры Победы " и Фонд памяти полководцев Победы выступили с инициативой создать каждому из погибших во время войны живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране.

Путин и Лукашенко поучаствовали в этой акции. Президенты высадили ели в память о погибших, а затем осмотрели экспозицию филиала центрального музея Великой Отечественной войны.