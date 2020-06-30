Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом.
Встретившись, главы государств обнялись, а затем подошли к памятнику и возложили букеты красных роз.
"Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная армия", — сказал Путин.
Президент напомнил, что во время войны жители всех республик Советского Союза сражались сообща.
Лукашенко, в свою очередь, назвал мемориал "символом нерушимой дружбы" между Россией и Белоруссией.
"Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм, иначе трагедия может повториться", — сказал он на церемонии открытия.
По его словам, Белоруссия и Россия, заплатившие миллионами жизней своих граждан за мир на земле, "абсолютно едины в этом стремлении".
"С глубочайшей признательностью мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений", — добавил белорусский лидер.
Ржевский солдат
Ржевский солдат — бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом около 80 тонн, которая расположилась у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Мемориал построили по инициативе ветеранов и на народные пожертвования.
На церемонии открытия лидеры двух стран также пообщались с авторами мемориала - скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым. Они рассказали, что ставили перед собой задачу изобразить дух советского солдата, который погиб на поле боя, и символом его стали журавли, взлетающие в небо. Вдохновило авторов памятника знаменитое стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом..."
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"Я думаю, что это будет одно из лучших произведений на всей территории бывшего Советского Союза мемориальных. Очень красиво. С одной стороны, монументально, а с другой стороны, воздушно... Идея хорошая", — сказал Путин.
Лукашенко также похвалил и задумку авторов, и исполнение.
"И в том, что оригинально сделали — это у них получилось. Легкость такая", — отметил он.
Живой памятник
В годовщину 75-летия Победы всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы выступили с инициативой создать каждому из погибших во время войны живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране.
Путин и Лукашенко поучаствовали в этой акции. Президенты высадили ели в память о погибших, а затем осмотрели экспозицию филиала центрального музея Великой Отечественной войны.
В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях в районе Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек. Сражения имели огромное значение для достижения Красной Армией коренного перелома в войне, они закончились победой советских войск. В 2007 году Ржеву присвоили почетное наименование "Город воинской славы".