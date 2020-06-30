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Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом. РИА Новости, 30.06.2020
2020-07-01T04:47
волонтеры победы
александр лукашенко
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РИА Новости
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353
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волонтеры победы, александр лукашенко, владимир путин, тверская область, ржевский район, белоруссия, общество

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

21:32 30.06.2020 (обновлено: 04:47 01.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин приветствует ветеранов Великой Отечественной войны на церемонии открытия Ржевского мемориала
Президент РФ Владимир Путин приветствует ветеранов Великой Отечественной войны на церемонии открытия Ржевского мемориала
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом.
Встретившись, главы государств обнялись, а затем подошли к памятнику и возложили букеты красных роз.
"Мы всегда будем помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная армия", — сказал Путин.
Президент напомнил, что во время войны жители всех республик Советского Союза сражались сообща.
Лукашенко, в свою очередь, назвал мемориал "символом нерушимой дружбы" между Россией и Белоруссией.
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"Мы не позволим умалить значение Великой Победы, исказить правду о событиях того времени и реабилитировать нацизм, иначе трагедия может повториться", — сказал он на церемонии открытия.
По его словам, Белоруссия и Россия, заплатившие миллионами жизней своих граждан за мир на земле, "абсолютно едины в этом стремлении".
"С глубочайшей признательностью мы склоняем голову перед мужеством и стойкостью всех, кто отдал жизнь за свободу нынешних и будущих поколений", — добавил белорусский лидер.

Ржевский солдат

Ржевский солдат — бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом около 80 тонн, которая расположилась у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Мемориал построили по инициативе ветеранов и на народные пожертвования.
На церемонии открытия лидеры двух стран также пообщались с авторами мемориала - скульптором Андреем Коробцовым и архитектором Константином Фоминым. Они рассказали, что ставили перед собой задачу изобразить дух советского солдата, который погиб на поле боя, и символом его стали журавли, взлетающие в небо. Вдохновило авторов памятника знаменитое стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом..."
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Путин передал записку ветерану подо Ржевом
"Я думаю, что это будет одно из лучших произведений на всей территории бывшего Советского Союза мемориальных. Очень красиво. С одной стороны, монументально, а с другой стороны, воздушно... Идея хорошая", — сказал Путин.
Лукашенко также похвалил и задумку авторов, и исполнение.
"И в том, что оригинально сделали — это у них получилось. Легкость такая", — отметил он.

Живой памятник

В годовщину 75-летия Победы всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы выступили с инициативой создать каждому из погибших во время войны живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране.
Путин и Лукашенко поучаствовали в этой акции. Президенты высадили ели в память о погибших, а затем осмотрели экспозицию филиала центрального музея Великой Отечественной войны.
В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях в районе Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек. Сражения имели огромное значение для достижения Красной Армией коренного перелома в войне, они закончились победой советских войск. В 2007 году Ржеву присвоили почетное наименование "Город воинской славы".
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Волонтеры ПобедыАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинТверская областьРжевский районБелоруссияОбщество
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