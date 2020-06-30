В Пензенской области умерла пациентка с коронавирусом

САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 42, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 4970 случаев коронавируса. К 29 июня скончался 41 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Жертвой коронавируса стала женщина 1936 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ИБС (ишемическая болезнь сердца), атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, церебральных артерий, пневмосклероз, нефросклероз, ЖКБ (желчнокаменная болезнь), трофические нарушения кожи. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что пензенские врачи во вторник выписали 201 пациента, вылечившегося от COVID-19, а общее число выздоровевших возросло до 4862.
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