Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573709623.html
В Пензенской области умерла пациентка с коронавирусом
Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 42, сообщила пресс-секретарь РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
пензенская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
пензенская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:8:2720:2048_1400x0_80_0_0_b4d3789401ddf4eb745db41237bf9c5e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_877:680:2245:2048_1400x0_80_0_0_155f3087b3c01d106eeda5c49269c647.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пензенская область, общество

В Пензенской области умерла пациентка с коронавирусом

21:24 30.06.2020
446
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости. Еще одна пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией скончалась в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 42, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 4970 случаев коронавируса. К 29 июня скончался 41 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Жертвой коронавируса стала женщина 1936 года рождения. Сопутствующие (заболевания): ИБС (ишемическая болезнь сердца), атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, церебральных артерий, пневмосклероз, нефросклероз, ЖКБ (желчнокаменная болезнь), трофические нарушения кожи. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что пензенские врачи во вторник выписали 201 пациента, вылечившегося от COVID-19, а общее число выздоровевших возросло до 4862.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
121101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пензенская областьОбщество
Рекомендуем
ЦИК России
В ОП рассказали о явке на онлайн-голосовании по Конституции
Машина скорой помощи во Франции
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,8 тысячи человек
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова
Памфилова объяснила высокую явку на электронное голосование
Нефтяная качалка
Экспорт нефти из России в США упал в апреле более чем в 12 раз
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число жертв коронавируса в мире превысило 503 тысячи
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео провел переговоры с представителем руководства талибов
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генпрокурор поручил обеспечить законность при голосовании 1 июля
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В КБР приостановили поиск людей, сорвавшихся в реку на машине
Претендент в кандидаты в президенты Белоруссии Валерий Цепкало
Штаб Цепкало обжалует отбраковку подписей избирателей
Автомобиль Следственного комитета РФ
Мужчину, устроившего пожар под Рязанью, осудили на 3,5 года
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 8 мая 2019
Иран назвал возможное продление оружейного эмбарго подрывом резолюции ООН
Бывший главный бухгалтер театральной труппы Седьмая студия Нина Масляева
Суд освободил экс-главбуха "Седьмой студии" от наказания
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Люберцах на чердаке многоэтажного дома обнаружили тела трех подростков
Автомобиль скорой помощи в Иране
Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф предупредил США об ответственности при восстановлении санкций
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Китай предложил США попробовать и ввести санкции против Гонконга
07:46Facebook сообщила о закрытии сотен аккаунтов правых экстремистов
07:44В ФРГ назвали основные темы обсуждения во время председательства в СБ ООН
07:44Трамп может наложить вето на законопроект об оборонном бюджете
07:42В Боливии обвинили Моралеса в заговоре в рамках дела об аппаратах ИВЛ
07:41Музей космонавтики в Москве открылся с новыми экспонатами
07:41В КБР более 80 спасателей ищут упавших в реку на машине людей
07:39В Красноярском крае потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии
07:38На Чукотке свыше 70% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
07:38В инфекционной больнице №2 в Москве почти 110 человек лечатся от COVID-19
07:37В Хабаровском крае треть избирателей проголосовали по поправкам
07:37На Камчатке больше 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
07:36В Индии началось голосование по поправкам в Конституцию России
07:36В Индии выявили 18,6 тысячи новых случаев COVID-19
07:34В Киргизии выявили 439 новых случаев COVID-19
07:26Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
Лента новостейМолния