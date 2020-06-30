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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573709520.html
Генпрокурор поручил обеспечить законность при голосовании 1 июля
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил обеспечить законность при проведении общероссийского голосования по поправкам в конституцию 1 июля, сообщила... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:35
голосование по поправкам в конституцию
игорь краснов
конституция рф
генеральная прокуратура рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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игорь краснов, конституция рф, генеральная прокуратура рф, общество

Генпрокурор поручил обеспечить законность при голосовании 1 июля

21:20 30.06.2020 (обновлено: 21:35 30.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора, во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил обеспечить законность при проведении общероссийского голосования по поправкам в конституцию 1 июля, сообщила Генпрокуратура.
"Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в целях обеспечения законности при проведении 1 июля 2020 года общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации издал указание об организации прокурорского надзора в данной сфере", - говорится в сообщении ведомства.
Мужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 12:31Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле объяснили, почему голосование по поправкам проходит пакетом
Отмечается, что прокурорам субъектов, городов, районов и военным прокурорам поручено способствовать обеспечению добровольного участия граждан в голосовании. не допускать вмешательства в него и подмены функций избирательных комиссий, а также обращать внимание на соблюдение прав наблюдателей. Кроме того, Краснов поручил прокурорам своевременно рассматривать жалобы на нарушения законодательства, организовать горячие линии и личный прием граждан и установить в день голосования дежурство оперативных сотрудников.
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Голосование по поправкам в КонституциюИгорь КрасновКонституция РФГенеральная прокуратура РФОбщество
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