Генпрокурор поручил обеспечить законность при голосовании 1 июля

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил обеспечить законность при проведении общероссийского голосования по поправкам в конституцию 1 июля, сообщила Генпрокуратура.
"Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов в целях обеспечения законности при проведении 1 июля 2020 года общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации издал указание об организации прокурорского надзора в данной сфере", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что прокурорам субъектов, городов, районов и военным прокурорам поручено способствовать обеспечению добровольного участия граждан в голосовании. не допускать вмешательства в него и подмены функций избирательных комиссий, а также обращать внимание на соблюдение прав наблюдателей. Кроме того, Краснов поручил прокурорам своевременно рассматривать жалобы на нарушения законодательства, организовать горячие линии и личный прием граждан и установить в день голосования дежурство оперативных сотрудников.