Экспорт нефти из России в США упал в апреле более чем в 12 раз

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Экспорт нефти (без нефтепродуктов) из Экспорт нефти (без нефтепродуктов) из России США в апреле упал более чем в 12 раз в месячном выражении, до 396 тысяч баррелей, РФ опустилась на 16-е место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго Соединенных Штатов (EIA).

В марте РФ занимала 7-е место, поставив в США 4,888 миллиона баррелей нефти. В апреле на первом месте осталась Канада, за которой далее следуют Мексика, Саудовская Аравия и другие страны.

Что касается суммарного экспорта нефти и нефтепродуктов в США, то тут Россия опустилась на четвертое место, поставив в апреле 2020 года 12,233 миллиона баррелей. В марте РФ была на третьем месте. Показатель апреля упал на 38,9% в месячном выражении.

На первом месте по экспорту нефти и нефтепродуктов в США в апреле осталась Канада, поставив туда 122,644 миллиона баррелей, а на втором по-прежнему Мексика, экспортировавшая в Соединенные Штаты 18,932 миллиона баррелей. Саудовская Аравия обогнала Россию и заняла третью строчку, поставив 12,926 миллиона баррелей.