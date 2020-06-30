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Экспорт нефти из России в США упал в апреле более чем в 12 раз
Экспорт нефти (без нефтепродуктов) из России в США в апреле упал более чем в 12 раз в месячном выражении, до 396 тысяч баррелей, РФ опустилась на 16-е место в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
цены на нефть
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нефть
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РИА Новости
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353
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россия, цены на нефть, сша, нефть, экономика

Экспорт нефти из России в США упал в апреле более чем в 12 раз

21:17 30.06.2020 (обновлено: 21:42 30.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Экспорт нефти (без нефтепродуктов) из России в США в апреле упал более чем в 12 раз в месячном выражении, до 396 тысяч баррелей, РФ опустилась на 16-е место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, свидетельствуют данные управления энергетической информации минэнерго Соединенных Штатов (EIA).
В марте РФ занимала 7-е место, поставив в США 4,888 миллиона баррелей нефти. В апреле на первом месте осталась Канада, за которой далее следуют Мексика, Саудовская Аравия и другие страны.
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Что касается суммарного экспорта нефти и нефтепродуктов в США, то тут Россия опустилась на четвертое место, поставив в апреле 2020 года 12,233 миллиона баррелей. В марте РФ была на третьем месте. Показатель апреля упал на 38,9% в месячном выражении.
На первом месте по экспорту нефти и нефтепродуктов в США в апреле осталась Канада, поставив туда 122,644 миллиона баррелей, а на втором по-прежнему Мексика, экспортировавшая в Соединенные Штаты 18,932 миллиона баррелей. Саудовская Аравия обогнала Россию и заняла третью строчку, поставив 12,926 миллиона баррелей.
В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в апреле снизился на 13,3% - до 7,236 миллиона баррелей в сутки, а экспорт снизился на 12,2% - до 8,452 миллиона в сутки. При этом импорт только нефти в США в отчетном месяце уменьшился на 12,3% - до 5,52 миллиона баррелей в сутки, а экспорт - на 13,5%, до 3,077 миллиона баррелей в сутки.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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