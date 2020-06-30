Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,8 тысячи человек

"С начала эпидемии во Франции скончались 29 843 человека, из них 19 346 умерли в больницах, 10 497 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике.

Всего с начала эпидемии 104,6 тысячи человек были госпитализированы с COVID-19, из них более 18 тысяч находились в реанимации. Домой после выздоровления вернулись более 76,2 тысячи человек.