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Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,8 тысячи человек
Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,8 тысячи, в больницах остаются более 8,5 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны во... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, франция, в мире

Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,8 тысячи человек

21:17 30.06.2020
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© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашников
ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Число жертв коронавируса во Франции превысило 29,8 тысячи, в больницах остаются более 8,5 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны во вторник.
"С начала эпидемии во Франции скончались 29 843 человека, из них 19 346 умерли в больницах, 10 497 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - говорится в коммюнике.
В больницах остаются 8536 заразившихся коронавирусом. За последние сутки были госпитализированы 152 человека. В реанимации находятся 602 больных. За последние 24 часа в реанимацию поступили 8 пациентов. При этом общее число больных в реанимации снизилось на 17 по сравнению с понедельником.
Всего с начала эпидемии 104,6 тысячи человек были госпитализированы с COVID-19, из них более 18 тысяч находились в реанимации. Домой после выздоровления вернулись более 76,2 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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