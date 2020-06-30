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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573709298.html
Число жертв коронавируса в мире превысило 503 тысячи
Число смертей среди пациентов с коронавирусом нового типа во всем мире превысило 503 тысячи, за все время заразились свыше 10,1 миллиона человек, сообщает... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, воз, в мире

Число жертв коронавируса в мире превысило 503 тысячи

21:13 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число смертей среди пациентов с коронавирусом нового типа во всем мире превысило 503 тысячи, за все время заразились свыше 10,1 миллиона человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, 503 862 пациента с подтвержденным коронавирусом во всем мире скончались, количество случаев заражения достигло 10 185 374.
Медики
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За последние сутки, как сообщает ВОЗ, число случаев заражения COVID-19 возросло на 163 865, еще 3946 человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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