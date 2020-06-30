Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573709242.html
Мужчину, устроившего пожар под Рязанью, осудили на 3,5 года
Мужчина, из-за непотушенной сигареты которого в пожаре погибли трое его детей, в Рязанской области приговорен к трем годам шести месяцам лишения свободы,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:11
следственный комитет россии (ск рф)
шиловский район
рязанская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1400x0_80_0_0_de6de5ba3acfe6435770e2ff130809b1.jpg
https://ria.ru/20200630/1573707578.html
шиловский район
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1400x0_80_0_0_de6de5ba3acfe6435770e2ff130809b1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_8a14477b73829d7c79a56d478b71227b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_794:0:2842:2048_1400x0_80_0_0_4eb878c45e2022951dcc3ff9c3f31300.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), шиловский район, рязанская область, происшествия

Мужчину, устроившего пожар под Рязанью, осудили на 3,5 года

21:11 30.06.2020
151
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мужчина, из-за непотушенной сигареты которого в пожаре погибли трое его детей, в Рязанской области приговорен к трем годам шести месяцам лишения свободы, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что ночью 27 октября 2019 года в селе Сановка Шиловского района до этого судимый 33-летний мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, оставил непотушенную сигарету. Разгорелся пожар, в результате которого погибли его дети: две девочки 2015 и 2019 годов рождения и их брат 2018 года рождения.
Отмечается, что мужчина признан виновным по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
"Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС РФ
Вчера, 20:28
В Амурской области пять человек погибли при пожаре в жилом доме
211110
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Шиловский районРязанская областьПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Санитарная обработка класса в школе
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура организовала проверку из-за гибели подростков в Люберцах
Работа полиции
В Пензе задержали подозреваемых в похищении дизельного топлива
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Число жертв коронавируса в мире превысило 503 тысячи
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф предупредил США об ответственности при восстановлении санкций
Президент США Дональд Трамп
Суд заблокировал публикацию книги племянницы Трампа
Машина скорой помощи во Франции
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,8 тысячи человек
Нефтяная качалка
Экспорт нефти из России в США упал в апреле более чем в 12 раз
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко ответил на приговор экс-главбуху "Седьмой студии"
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В КБР приостановили поиск людей, сорвавшихся в реку на машине
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В Волгоградской области шестилетний мальчик погиб, упав в выгребную яму
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Люберцах на чердаке многоэтажного дома обнаружили тела трех подростков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Китай предложил США попробовать и ввести санкции против Гонконга
07:46Facebook сообщила о закрытии сотен аккаунтов правых экстремистов
07:44В ФРГ назвали основные темы обсуждения во время председательства в СБ ООН
07:44Трамп может наложить вето на законопроект об оборонном бюджете
07:42В Боливии обвинили Моралеса в заговоре в рамках дела об аппаратах ИВЛ
07:41Музей космонавтики в Москве открылся с новыми экспонатами
07:41В КБР более 80 спасателей ищут упавших в реку на машине людей
07:39В Красноярском крае потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии
07:38На Чукотке свыше 70% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
07:38В инфекционной больнице №2 в Москве почти 110 человек лечатся от COVID-19
07:37В Хабаровском крае треть избирателей проголосовали по поправкам
07:37На Камчатке больше 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
07:36В Индии началось голосование по поправкам в Конституцию России
07:36В Индии выявили 18,6 тысячи новых случаев COVID-19
07:34В Киргизии выявили 439 новых случаев COVID-19
07:26Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
Лента новостейМолния