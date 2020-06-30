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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200630/1573709210.html
Россия и Белоруссия совместно проведут акцию "Сад памяти" в 2021 году
Акция "Сад памяти" уже стала международной, и в следующем году по договоренности глав двух государств, России и Белоруссии, она завершится в Бресте на... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:10
75 лет великой победы
волонтеры победы
александр лукашенко
белоруссия
камчатский край
брест
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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волонтеры победы, александр лукашенко, белоруссия, камчатский край, брест

Россия и Белоруссия совместно проведут акцию "Сад памяти" в 2021 году

21:10 30.06.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевВысадка саженцев деревьев
Высадка саженцев деревьев
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Акция "Сад памяти" уже стала международной, и в следующем году по договоренности глав двух государств, России и Белоруссии, она завершится в Бресте на территории знаменитой крепости. Об этом сообщили организаторы из всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
В ходе мероприятия под Ржевом идею высказали активисты волонтерского движения, президент Белоруссии Александр Лукашенко ее поддержал.
В будущем году сад в честь погибших солдат появится на территории Брестской крепости в День памяти и скорби, 22 июня. Событие приурочат к 80-летию начала Великой Отечественной войны.
Путин и Лукашенко приняли участие в акции Сад памяти
Вчера, 14:2675 лет Великой Победы
Путин и Лукашенко высадили ели подо Ржевом
Сегодня в Белоруссии участники акции высадили хвойные деревья во время открытия памятника Советскому солдату. В 2020 году в рамках мероприятия "Сад памяти" на планете появилось более 26,3 миллиона деревьев. Акцию поддержали уже 300 тысяч человек. В ближайшее время к ней примкнут Чукотский автономный округ и Камчатский край – так акция охватит всю Россию и 50 стран.
Организаторы международного события: "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта "Экология".
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75 лет Великой ПобедыВолонтеры ПобедыАлександр ЛукашенкоБелоруссияКамчатский крайБрест
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