Россия и Белоруссия совместно проведут акцию "Сад памяти" в 2021 году

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Акция "Сад памяти" уже стала международной, и в следующем году по договоренности глав двух государств, России и Белоруссии, она завершится в Бресте на территории знаменитой крепости. Об этом сообщили организаторы из всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

В ходе мероприятия под Ржевом идею высказали активисты волонтерского движения, президент Белоруссии Александр Лукашенко ее поддержал.

В будущем году сад в честь погибших солдат появится на территории Брестской крепости в День памяти и скорби, 22 июня. Событие приурочат к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Сегодня в Белоруссии участники акции высадили хвойные деревья во время открытия памятника Советскому солдату. В 2020 году в рамках мероприятия "Сад памяти" на планете появилось более 26,3 миллиона деревьев. Акцию поддержали уже 300 тысяч человек. В ближайшее время к ней примкнут Чукотский автономный округ и Камчатский край – так акция охватит всю Россию и 50 стран.