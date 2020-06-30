Суд заблокировал публикацию книги племянницы Трампа

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Суд в Суд в Нью-Йорке распорядился приостановить выход книги племянницы президента Дональда Трампа Мэри, сообщило издание Politico со ссылкой на решение суда.

Судья Хэл Гринвальд в городе Покипси выпустил временный ордер о запрете выхода книги по просьбе брата президента, Роберта Трампа. Тот утверждает, что книга нарушает соглашение о неразглашении, заключенное с наследниками отца Роберта и Дональда — Фреда Трампа, умершего в 1999 году.

Книга должна выйти 28 июля, но ордер суда не разрешает изданию Simon & Schuster печатать и распространять книгу до тех пор, пока суд не примет постоянное решение по делу.

Адвокат Мэри Трамп и издательства Тед Бутрус заявил, что подаст апелляцию. По его словам, ограничение политических публикаций нарушает принцип свободы слова.

Адвокат Роберта Трампа Чарльз Хардер назвал книгу "отвратительный". По его словам, если Мэри Трамп все же опубликует ее, то от нее потребуют возмещения ущерба.

Содержание книги пока неизвестно, но ее название говорит об отношении племянницы к дяде-президенту. Книга называется "Слишком много и недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире".

Ранее администрация Трампа пыталась приостановить в судебном порядке выход книги экс-советника президента по нацбезопасности Джона Болтона . Суд отказался приостановить выход книги на том основании, что она уже разошлась на момент запроса, но упомянул возможность ответственности для Болтона за разглашение секретных сведений.