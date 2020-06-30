Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573709085.html
Суд заблокировал публикацию книги племянницы Трампа
Суд в Нью-Йорке распорядился приостановить выход книги племянницы президента Дональда Трампа Мэри, сообщило издание Politico со ссылкой на решение суда. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:07
джон болтон
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155907/83/1559078335_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_ba48b19d4a9fd0b05507689a9b72d0c1.jpg
Кровная Мэри. Племянница Трампа выведет его на чистую воду
Автор Михаил Шейнкман, радио Sputnik О Трампе столько всего понаписано, что даже любители этого жанра не скажут, осталось ли на нем живое место для еще одного клейма. Но эта книга все же будет стоять особняком. Потому что впервые Трампа сдает Трамп.
https://ria.ru/20200624/1573399345.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155907/83/1559078335_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_ba48b19d4a9fd0b05507689a9b72d0c1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155907/83/1559078335_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_07f6a9b7dc8ed5cc9ed08c4c77a1e443.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155907/83/1559078335_577:0:2625:2048_1400x0_80_0_0_e4af0b27c041ef52d5705e624cb7ebb2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джон болтон, дональд трамп, сша, в мире

Суд заблокировал публикацию книги племянницы Трампа

21:07 30.06.2020
1068
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Суд в Нью-Йорке распорядился приостановить выход книги племянницы президента Дональда Трампа Мэри, сообщило издание Politico со ссылкой на решение суда.
Судья Хэл Гринвальд в городе Покипси выпустил временный ордер о запрете выхода книги по просьбе брата президента, Роберта Трампа. Тот утверждает, что книга нарушает соглашение о неразглашении, заключенное с наследниками отца Роберта и Дональда — Фреда Трампа, умершего в 1999 году.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
24 июня, 06:56
Болтон назвал "полной чушью" сравнение его книги с показаниями Сноудена
Книга должна выйти 28 июля, но ордер суда не разрешает изданию Simon & Schuster печатать и распространять книгу до тех пор, пока суд не примет постоянное решение по делу.
Адвокат Мэри Трамп и издательства Тед Бутрус заявил, что подаст апелляцию. По его словам, ограничение политических публикаций нарушает принцип свободы слова.
Адвокат Роберта Трампа Чарльз Хардер назвал книгу "отвратительный". По его словам, если Мэри Трамп все же опубликует ее, то от нее потребуют возмещения ущерба.
Содержание книги пока неизвестно, но ее название говорит об отношении племянницы к дяде-президенту. Книга называется "Слишком много и недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире".
Ранее администрация Трампа пыталась приостановить в судебном порядке выход книги экс-советника президента по нацбезопасности Джона Болтона. Суд отказался приостановить выход книги на том основании, что она уже разошлась на момент запроса, но упомянул возможность ответственности для Болтона за разглашение секретных сведений.
Кровная Мэри. Племянница Трампа выведет его на чистую воду
Вчера, 21:07
3181000
Обсудить 0
Джон БолтонДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф предупредил США об ответственности при восстановлении санкций
Нефтяная качалка
Экспорт нефти из России в США упал в апреле более чем в 12 раз
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде со спутником GPS третьего поколения
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден может запросить брифинг по "сговору" России с талибами
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В Белом доме назвали виновных в утечках о "сговоре" России с талибами
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В России отреагировали на идею США выкупить С-400 у Турции
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео провел переговоры с представителем руководства талибов
Автомобиль Следственного комитета РФ
Мужчину, устроившего пожар под Рязанью, осудили на 3,5 года
На пляже эмирата Рас Аль Хайма (ОАЭ)
Эмират Рас-эль-Хайма первым в мире получил сертификат безопасности
Члены Талибана во время передачи оружия
Белый дом заявил, что статья о "сговоре" с талибами играет на руку России
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №529 в поселке Калиново Свердловской области
В ОП отметили агитацию КПРФ против поправок в Конституцию
Машина скорой помощи во Франции
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,8 тысячи человек
Картофель фри
Похудевший без спорта на 150 килограммов мужчина раскрыл секрет успеха
Посол России в США Анатолий Антонов
Посольство России направило в Госдеп ноту после статьи о талибах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Facebook сообщила о закрытии сотен аккаунтов правых экстремистов
07:44В ФРГ назвали основные темы обсуждения во время председательства в СБ ООН
07:44Трамп может наложить вето на законопроект об оборонном бюджете
07:42В Боливии обвинили Моралеса в заговоре в рамках дела об аппаратах ИВЛ
07:41Музей космонавтики в Москве открылся с новыми экспонатами
07:41В КБР более 80 спасателей ищут упавших в реку на машине людей
07:39В Красноярском крае потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии
07:38На Чукотке свыше 70% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
07:38В инфекционной больнице №2 в Москве почти 110 человек лечатся от COVID-19
07:37В Хабаровском крае треть избирателей проголосовали по поправкам
07:37На Камчатке больше 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
07:36В Индии началось голосование по поправкам в Конституцию России
07:36В Индии выявили 18,6 тысячи новых случаев COVID-19
07:34В Киргизии выявили 439 новых случаев COVID-19
07:26Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
07:16Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
Лента новостейМолния