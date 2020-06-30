https://ria.ru/20200630/1573709039.html
Зариф предупредил США об ответственности при восстановлении санкций
Восстановление санкций США против Ирана влечет ответственность Вашингтона в рамках резолюции 2231 СБ ООН и международного права, завил на заседании Совбеза... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:06
2020-06-30T21:06
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
иран
сша
в мире
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https://ria.ru/20200630/1573705791.html
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, иран, сша, в мире