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Зариф предупредил США об ответственности при восстановлении санкций
Восстановление санкций США против Ирана влечет ответственность Вашингтона в рамках резолюции 2231 СБ ООН и международного права, завил на заседании Совбеза... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:06
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
иран
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, иран, сша, в мире

Зариф предупредил США об ответственности при восстановлении санкций

21:06 30.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Илья Питалев
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ООН, 30 июн – РИА Новости. Восстановление санкций США против Ирана влечет ответственность Вашингтона в рамках резолюции 2231 СБ ООН и международного права, завил на заседании Совбеза глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Незаконный односторонний выход США из СВПД и повторное введение санкций влекут за собой ответственность США в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН, Уставом ООН и … международным правом", - сказал Зариф.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 19:44
Китай призвал США прекратить односторонние санкции против Ирана
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
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