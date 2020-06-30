В Пензе задержали подозреваемых в похищении дизельного топлива

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Похитители дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Уфа – Западное направление задержаны в Похитители дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Уфа – Западное направление задержаны в Пензе , сообщает " Транснефть ".

"В г. Пензе сотрудниками Управления ФСБ России по Пензенской области совместно с работниками управления безопасности АО "Транснефть – Дружба" задержаны участники преступной группы, занимавшейся хищением дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Уфа – Западное направление", - сообщает компания.

Согласна данным компании, кража дизельного топлива осуществлялась через криминальную врезку в нефтепродуктопровод с отводом длиной около 170 метров, проложенным от трубопровода на территорию гаражного общества. Похищенные нефтепродукты поступали в специальную емкость, расположенную в одном из гаражей, уточняет компания.

Как отмечается в сообщении, двое граждан задержаны с поличным в процессе переливания похищенного топлива в емкость, установленную в кузове грузового автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были также задержаны еще два человека, подозреваемых в организации этого криминального бизнеса.