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В Пензе задержали подозреваемых в похищении дизельного топлива
Похитители дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Уфа – Западное направление задержаны в Пензе, сообщает "Транснефть". РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:58
2020-06-30T20:58
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
транснефть
пенза
пензенская область
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), транснефть, пенза, пензенская область, происшествия
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Похитители дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Уфа – Западное направление задержаны в Пензе
, сообщает "Транснефть
".
"В г. Пензе сотрудниками Управления ФСБ
России по Пензенской области совместно с работниками управления безопасности АО "Транснефть – Дружба" задержаны участники преступной группы, занимавшейся хищением дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Уфа – Западное направление", - сообщает компания.
Согласна данным компании, кража дизельного топлива осуществлялась через криминальную врезку в нефтепродуктопровод с отводом длиной около 170 метров, проложенным от трубопровода на территорию гаражного общества. Похищенные нефтепродукты поступали в специальную емкость, расположенную в одном из гаражей, уточняет компания.
Как отмечается в сообщении, двое граждан задержаны с поличным в процессе переливания похищенного топлива в емкость, установленную в кузове грузового автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были также задержаны еще два человека, подозреваемых в организации этого криминального бизнеса.
Правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению и задержанию остальных участников преступления. Осуществляется сбор материалов для привлечения подозреваемых к уголовной ответственности, заключает "Транснефть".