Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573708785.html
В Пензе задержали подозреваемых в похищении дизельного топлива
Похитители дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Уфа – Западное направление задержаны в Пензе, сообщает "Транснефть". РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:58
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
транснефть
пенза
пензенская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153396/39/1533963962_0:143:3133:1905_1400x0_80_0_0_ee6813a2006b0cbf474f3f8e83352a49.jpg
https://ria.ru/20190114/1549314341.html
https://ria.ru/20190118/1549528490.html
пенза
пензенская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/153396/39/1533963962_0:143:3133:1905_1400x0_80_0_0_ee6813a2006b0cbf474f3f8e83352a49.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153396/39/1533963962_202:0:2933:2048_1400x0_80_0_0_33b6348e7c49d754cec359c50b6aa76c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153396/39/1533963962_543:0:2591:2048_1400x0_80_0_0_c2d71dd5c08fd5382e247430a4b6d42d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), транснефть, пенза, пензенская область, происшествия

В Пензе задержали подозреваемых в похищении дизельного топлива

20:58 30.06.2020
360
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота полиции
Работа полиции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Похитители дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода Уфа – Западное направление задержаны в Пензе, сообщает "Транснефть".
"В г. Пензе сотрудниками Управления ФСБ России по Пензенской области совместно с работниками управления безопасности АО "Транснефть – Дружба" задержаны участники преступной группы, занимавшейся хищением дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Уфа – Западное направление", - сообщает компания.
Статуя Фемиды в суде
14 января 2019, 11:38
Суд в Хабаровском крае рассмотрит дело о хищении дизтоплива из локомотивов
Согласна данным компании, кража дизельного топлива осуществлялась через криминальную врезку в нефтепродуктопровод с отводом длиной около 170 метров, проложенным от трубопровода на территорию гаражного общества. Похищенные нефтепродукты поступали в специальную емкость, расположенную в одном из гаражей, уточняет компания.
Как отмечается в сообщении, двое граждан задержаны с поличным в процессе переливания похищенного топлива в емкость, установленную в кузове грузового автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были также задержаны еще два человека, подозреваемых в организации этого криминального бизнеса.
Правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению и задержанию остальных участников преступления. Осуществляется сбор материалов для привлечения подозреваемых к уголовной ответственности, заключает "Транснефть".
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
18 января 2019, 04:25
В Мексике похитители топлива убили сотрудника полиции
741110
Обсудить 0
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ТранснефтьПензаПензенская областьПроисшествия
Рекомендуем
Логотип Газпрома
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража
Автомобиль Следственного комитета РФ
Мужчину, устроившего пожар под Рязанью, осудили на 3,5 года
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Зариф предупредил США об ответственности при восстановлении санкций
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В Волгоградской области шестилетний мальчик погиб, упав в выгребную яму
Президент США Дональд Трамп
Суд заблокировал публикацию книги племянницы Трампа
Пятитысячные купюры
Банк Абхазии вернул России долг в 700 миллионов рублей
На пляже эмирата Рас Аль Хайма (ОАЭ)
Эмират Рас-эль-Хайма первым в мире получил сертификат безопасности
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Член основного экипажа МКС-48/49 космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин
Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам в Конституцию с МКС
Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде со спутником GPS третьего поколения
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В КБР приостановили поиск людей, сорвавшихся в реку на машине
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №529 в поселке Калиново Свердловской области
В ОП отметили агитацию КПРФ против поправок в Конституцию
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура организовала проверку из-за гибели подростков в Люберцах
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Пензенской области продлили ограничения из-за коронавируса
Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:46Facebook сообщила о закрытии сотен аккаунтов правых экстремистов
07:44В ФРГ назвали основные темы обсуждения во время председательства в СБ ООН
07:44Трамп может наложить вето на законопроект об оборонном бюджете
07:42В Боливии обвинили Моралеса в заговоре в рамках дела об аппаратах ИВЛ
07:41Музей космонавтики в Москве открылся с новыми экспонатами
07:41В КБР более 80 спасателей ищут упавших в реку на машине людей
07:39В Красноярском крае потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии
07:38На Чукотке свыше 70% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
07:38В инфекционной больнице №2 в Москве почти 110 человек лечатся от COVID-19
07:37В Хабаровском крае треть избирателей проголосовали по поправкам
07:37На Камчатке больше 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
07:36В Индии началось голосование по поправкам в Конституцию России
07:36В Индии выявили 18,6 тысячи новых случаев COVID-19
07:34В Киргизии выявили 439 новых случаев COVID-19
07:26Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
07:16Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
Лента новостейМолния