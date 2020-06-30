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Банк Абхазии вернул России долг в 700 миллионов рублей
Банк Абхазии завершил погашение полученного в 2010 году кредита перед Россией в размере 700 миллионов рублей, сообщается на сайте национального банка... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:52
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Банк Абхазии вернул России долг в 700 миллионов рублей

20:52 30.06.2020
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СУХУМ, 30 июн - РИА Новости. Банк Абхазии завершил погашение полученного в 2010 году кредита перед Россией в размере 700 миллионов рублей, сообщается на сайте национального банка республики.
"Субординированный кредит был предоставлен сроком на десять лет в рамках исполнения соглашения, заключенного 6 августа 2010 года между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о предоставлении Республике Абхазия государственного кредита", - говорится в сообщении.
Как уточнили в банке, выплата основного долга по кредиту осуществлялась с 2014 года.
"В июне текущего года Банком Абхазии был осуществлен завершающий платеж в размере 91,6 миллиона рублей в счет погашения кредита", - отметили на сайте.
Также за период действия кредитного договора Банком Абхазии были выплачены проценты в размере 131,3 миллиона рублей.
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