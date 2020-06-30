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Банк Абхазии вернул России долг в 700 миллионов рублей
Банк Абхазии завершил погашение полученного в 2010 году кредита перед Россией в размере 700 миллионов рублей, сообщается на сайте национального банка... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:52
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