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В Волгоградской области шестилетний мальчик погиб, упав в выгребную яму
Шестилетний мальчик погиб, упав в выгребную яму во дворе своего дома в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:48
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
суровикинский район
происшествия
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волгоградская область
суровикинский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, суровикинский район, происшествия

В Волгоградской области шестилетний мальчик погиб, упав в выгребную яму

20:48 30.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 30 июн - РИА Новости. Шестилетний мальчик погиб, упав в выгребную яму во дворе своего дома в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталия Рудник.
По информации Рудник, шестилетний мальчик играл во дворе своего дома в Суровикинском районе под присмотром своего отца, затем мужчина сказал идти ребенку домой, а сам пошел в огород. Когда он вернулся, выяснилось, что сын в дом не заходил, начались поиски мальчика. По словам собеседника агентства, мужчина увидел, что металлический лист, закрывающий выгребную яму во дворе, проломлен.
"После поднятия данного металлического листа в воде был обнаружен труп ребенка. Отец незамедлительно прыгнул в сливную яму и вытащил тело, однако последний признаков жизни не подавал", - сообщила Рудник.
По ее словам, семья погибшего мальчика характеризуется положительно, по факту смерти ребенка СК организовал проверку.
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Следственный комитет России (СК РФ)Волгоградская областьСуровикинский районПроисшествия
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