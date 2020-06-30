https://ria.ru/20200630/1573708288.html
В Волгоградской области шестилетний мальчик погиб, упав в выгребную яму
Шестилетний мальчик погиб, упав в выгребную яму во дворе своего дома в Суровикинском районе Волгоградской области, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:48
2020-06-30T20:48
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
суровикинский район
происшествия
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https://ria.ru/20200630/1573687956.html
волгоградская область
суровикинский район
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/147371/49/1473714938_0:44:3074:1773_1400x0_80_0_0_5e97bc73602cc5bcec37e0280535a7f4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, суровикинский район, происшествия
ВОЛГОГРАД, 30 июн - РИА Новости.
Шестилетний мальчик погиб, упав в выгребную яму во дворе своего дома в Суровикинском районе Волгоградской области
, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталия Рудник.
По информации Рудник, шестилетний мальчик играл во дворе своего дома в Суровикинском районе под присмотром своего отца, затем мужчина сказал идти ребенку домой, а сам пошел в огород. Когда он вернулся, выяснилось, что сын в дом не заходил, начались поиски мальчика. По словам собеседника агентства, мужчина увидел, что металлический лист, закрывающий выгребную яму во дворе, проломлен.
"После поднятия данного металлического листа в воде был обнаружен труп ребенка. Отец незамедлительно прыгнул в сливную яму и вытащил тело, однако последний признаков жизни не подавал", - сообщила Рудник.
По ее словам, семья погибшего мальчика характеризуется положительно, по факту смерти ребенка СК
организовал проверку.