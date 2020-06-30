В Волгоградской области шестилетний мальчик погиб, упав в выгребную яму

По информации Рудник, шестилетний мальчик играл во дворе своего дома в Суровикинском районе под присмотром своего отца, затем мужчина сказал идти ребенку домой, а сам пошел в огород. Когда он вернулся, выяснилось, что сын в дом не заходил, начались поиски мальчика. По словам собеседника агентства, мужчина увидел, что металлический лист, закрывающий выгребную яму во дворе, проломлен.