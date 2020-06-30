https://ria.ru/20200630/1573708204.html
Собянин рассказал о хакерских атаках на систему электронного голосования
Попытки взломать систему электронного голосования не увенчались успехом, были небольшие сбои, но они не повлияли на качество голосования, сообщил мэр Москвы... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:46
2020-06-30T20:46
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
сергей собянин
политика
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https://ria.ru/20200630/1573674572.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573533348_0:0:3038:1709_1400x0_80_0_0_dfda807caaf1606d52cd5dec8a6ff986.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституция рф, сергей собянин, политика