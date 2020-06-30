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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573708204.html
Собянин рассказал о хакерских атаках на систему электронного голосования
Попытки взломать систему электронного голосования не увенчались успехом, были небольшие сбои, но они не повлияли на качество голосования, сообщил мэр Москвы... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:46
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
сергей собянин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, конституция рф, сергей собянин, политика

Собянин рассказал о хакерских атаках на систему электронного голосования

20:46 30.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Попытки взломать систему электронного голосования не увенчались успехом, были небольшие сбои, но они не повлияли на качество голосования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Во время голосования были попытки, хакерские попытки, провокации и так далее, но ни одна не увенчалась успехом. Были какие-то небольшие сбои, но никак не повлияли на качество голосования", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании, которое проходило с 25 по 30 июня, смогли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФСергей СобянинПолитика
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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