Ректор МФЮА допустил распространение онлайн-голосования на всю страну

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Электронное голосование в будущем можно будет распространить на всю страну, но традиционные избирательные участки необходимо сохранить, считает ректор Московского финансово-юридического университета МФЮА Алексей Забелин.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. В онлайн-голосовании, которое проходит с 25 по 30 июня, могут принять участие жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Согласно данным штаба, днем в понедельник в Москве и Нижегородской области приняли участие в электронном голосовании свыше 1 миллиона 12 тысяч человек. Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек.