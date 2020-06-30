https://ria.ru/20200630/1573708062.html
Ректор МФЮА допустил распространение онлайн-голосования на всю страну
Электронное голосование в будущем можно будет распространить на всю страну, но традиционные избирательные участки необходимо сохранить, считает ректор... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:44
2020-06-30T20:44
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, общество
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Электронное голосование в будущем можно будет распространить на всю страну, но традиционные избирательные участки необходимо сохранить, считает ректор Московского финансово-юридического университета МФЮА Алексей Забелин.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. В онлайн-голосовании, которое проходит с 25 по 30 июня, могут принять участие жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Согласно данным штаба, днем в понедельник в Москве и Нижегородской области приняли участие в электронном голосовании свыше 1 миллиона 12 тысяч человек. Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек.
"Успешность проведения голосования в электронном формате, высокая активность граждан, многоуровневая система контроля за законностью голосования, строжайшее соблюдение мер эпидемиологической безопасности на всех 3 608 участках для голосования позволяют утверждать, что Москва обеспечит высокую явку в ходе общероссийского волеизъявления по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ. Все преимущества электронного формата голосования уже оценены на высшем уровне, поэтому в будущем его распространение возможно на территории всей России при условии работы традиционных пунктов голосования, поскольку в необъятной России не у каждого жителя глубинки есть возможность быстрого и удобного пользования электронными ресурсами", - сказал РИА Новости Забелин.