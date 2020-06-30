https://ria.ru/20200630/1573707961.html
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела в отношении сестер Хачатурян, об этом ведомство сообщило на своем сайте. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:42
2020-06-30T21:20
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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Дмитрий Крылов
Уже надоела эта история.... Убили. Это доказано. Должен быть суд и приговор. Вот и все. Так нет же раздувают историю, пытаясь использовать ее чтобы лоббировать законы о привлечении к ответственности за домашнее насилие. Причем одностороннее привлечение. Отец осуществлял домашнее насилие - ругал их, бил, т.е. он плохой - "домашний насильник". Они его убили с особой жестокостью. Они хорошие, т.к. это не домашнее насилие, а самооборона. И все должны брать их за пример поведения и действовать так же. Шлепнули дочурку за разбитую вазу, это домашнее насилие. И дочурка вжик ножиком по горлу родителю - потому как опасалась за свою жизнь, т.к. в доме было еще много ваз, которые она могла разбить. Примерно так как то получается.
30
6
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела в отношении сестер Хачатурян, об этом ведомство сообщило на своем сайте
.
Согласно результатам психолого-психиатрических экспертиз, двое из сестер могли осознавать характер действий и руководить ими.
В отношении Крестины и Ангелины Хачатурян дело направили прокурору с обвинительным заключением, в отношении третьей сестры — с "постановлением о применении принудительной меры медицинского характера".
Дело сестер Хачатурян
Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве
с колото-резаными ранами. По версии следствия, убийство совершили его дочери — 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их несовершеннолетняя сестра.
Девушкам предъявили обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", однако Генпрокуратура
отказалась утверждать обвинительное заключение и отправила дело на доследование.
Как настаивают адвокаты, было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие".
Следствие признало, что отец издевался над дочерьми и насиловал их, но квалифицировало действия сестер по самой тяжелой статье.
Изначально девушек поместили в СИЗО, затем меру пресечения смягчили до "запрета совершения определенных действий", а впоследствии сняли с них электронные браслеты.