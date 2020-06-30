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СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела в отношении сестер Хачатурян, об этом ведомство сообщило на своем сайте. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:20
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20191015/1559796521.html
https://ria.ru/20200513/1571370263.html
Уже надоела эта история.... Убили. Это доказано. Должен быть суд и приговор. Вот и все. Так нет же раздувают историю, пытаясь использовать ее чтобы лоббировать законы о привлечении к ответственности за домашнее насилие. Причем одностороннее привлечение. Отец осуществлял домашнее насилие - ругал их, бил, т.е. он плохой - "домашний насильник". Они его убили с особой жестокостью. Они хорошие, т.к. это не домашнее насилие, а самооборона. И все должны брать их за пример поведения и действовать так же. Шлепнули дочурку за разбитую вазу, это домашнее насилие. И дочурка вжик ножиком по горлу родителю - потому как опасалась за свою жизнь, т.к. в доме было еще много ваз, которые она могла разбить. Примерно так как то получается.
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152585/90/1525859008_0:158:3083:1892_1400x0_80_0_0_d6cd4b8e7beb12e1f015e6fa313a255a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян

20:42 30.06.2020 (обновлено: 21:20 30.06.2020)
10951
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкОдна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца
Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Одна из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела в отношении сестер Хачатурян, об этом ведомство сообщило на своем сайте.
Согласно результатам психолого-психиатрических экспертиз, двое из сестер могли осознавать характер действий и руководить ими.
Мария Хачатурян, обвиняемая в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
3 декабря 2019, 13:14
Адвокат Марии Хачатурян оценил работу следователей
В отношении Крестины и Ангелины Хачатурян дело направили прокурору с обвинительным заключением, в отношении третьей сестры — с "постановлением о применении принудительной меры медицинского характера".

Дело сестер Хачатурян

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли 27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве с колото-резаными ранами. По версии следствия, убийство совершили его дочери — 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их несовершеннолетняя сестра.
Девушкам предъявили обвинение по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", однако Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и отправила дело на доследование.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
15 октября 2019, 10:14
Адвокаты рассказали подробности издевательств Хачатуряна над дочерьми
Как настаивают адвокаты, было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". По мнению защиты, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие".
Следствие признало, что отец издевался над дочерьми и насиловал их, но квалифицировало действия сестер по самой тяжелой статье.
Изначально девушек поместили в СИЗО, затем меру пресечения смягчили до "запрета совершения определенных действий", а впоследствии сняли с них электронные браслеты.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
13 мая, 12:30
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Уже надоела эта история.... Убили. Это доказано. Должен быть суд и приговор. Вот и все. Так нет же раздувают историю, пытаясь использовать ее чтобы лоббировать законы о привлечении к ответственности за домашнее насилие. Причем одностороннее привлечение. Отец осуществлял домашнее насилие - ругал их, бил, т.е. он плохой - "домашний насильник". Они его убили с особой жестокостью. Они хорошие, т.к. это не домашнее насилие, а самооборона. И все должны брать их за пример поведения и действовать так же. Шлепнули дочурку за разбитую вазу, это домашнее насилие. И дочурка вжик ножиком по горлу родителю - потому как опасалась за свою жизнь, т.к. в доме было еще много ваз, которые она могла разбить. Примерно так как то получается.
1 июля, 01:26
ДКДмитрий Крылов
17001012
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