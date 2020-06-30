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В России свыше 6,46 тысячи военных вылечились от коронавируса
Более 6,46 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 63 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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вооруженные силы рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

В России свыше 6,46 тысячи военных вылечились от коронавируса

20:33 30.06.2020
863
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 6,46 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 63 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Вооруженных Силах РФ после прохождения лечения выздоровело 63 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6466 человек", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 721.
На 30 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1347 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 199 военных.
Общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 738 человек.
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Отмечается, что в новых медицинских центрах помощь оказывается как военнослужащим, так и гражданскому населению. С начала функционирования многопрофильных центров, возведенных Минобороны РФ в 15 регионах страны, медпомощь уже была оказана 1272 пациентам, из них 211 человек - гражданские. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны, отмечает ведомство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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