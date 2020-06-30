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Инфекционист предрек удвоение прироста случаев коронавируса в США
Прирост случаев коронавируса в США может увеличиться в 2,5 раза, до 100 тысяч в день, заявил во вторник главный инфекционист США Энтони Фаучи. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Инфекционист предрек удвоение прироста случаев коронавируса в США

20:30 30.06.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Брайан Смит
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Прирост случаев коронавируса в США может увеличиться в 2,5 раза, до 100 тысяч в день, заявил во вторник главный инфекционист США Энтони Фаучи.
"У нас сейчас 40 с лишним тысяч новых случаев в день. Я не удивлюсь, если мы дойдем до 100 тысяч в день, если тенденция не изменится. И я очень этим обеспокоен", - сказал Фаучи на слушаниях в сенате.
В США в июне резко росла заболеваемость COVID-19 на фоне массовых протестов и повсеместного снятия ограничений по коронавирусу. Целый ряд штатов, включая крупнейшие по населению Техас и Флориду, приостановили или обратили вспять меры по "открытию" экономики.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США подтверждено уже 2,6 миллиона случаев коронавируса, более 126 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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