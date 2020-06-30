На Тамбовщине 11 НКО получили поддержку Фонда президентских грантов

ТАМБОВ, 30 июн – РИА Новости. Тамбовским некоммерческим организациям выделено 17,5 миллионов рублей поддержки из Фонда президентских грантов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Эти средства 11 региональных НКО получили по результатам второго конкурса Фонда президентских грантов 2020 года.
"Так, грант в размере 2,8 миллиона рублей получил проект содействия молодым соотечественникам в странах Восточной Европы "Социокультурные ценности русского мира в диалоге восточноевропейских культур" Центра поддержки музейного дела "Провинциальные усадьбы". Целевая аудитория проекта - молодёжь из Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Словении в возрасте от 14 до 35 лет, а также представители российской молодёжи", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, реализация проекта будет проходить в два этапа. На первом этапе состоятся три заочных конкурса для молодых соотечественников, интересующихся историей России, общественной дипломатией, русским языком и культурой. На втором этапе будут реализованы мероприятия по программе единой культурно-образовательной платформы взаимодействия молодёжи из России и молодых соотечественников из стран Восточной Европы.
"Кроме того, около 500 тысяч рублей выделены культурному центру "Преображение". На полученный грант некоммерческая организация создаст "Мастерскую НКО". Она ориентирована на работников и добровольцев некоммерческих организаций и подготовит своих постоянных посетителей к различным ситуациям, с которыми приходится сталкиваться представителям "третьего сектора" в ходе работы. Мастерская работает по четырем направлениям: обучение правовому сопровождению деятельности НКО, информационное сопровождение, работа над имиджем, оптимизация расходов и бесперебойная работа, независимо от складывающей внешней конъюнктуры", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в конце проекта пройдет чемпионат "Профессионалы в НКО", который не только дополнительно сможет мотивировать его участников к более активной работе, но и даст им возможность проверить приобретенные навыки в деле.