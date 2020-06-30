На Тамбовщине 11 НКО получили поддержку Фонда президентских грантов

"Так, грант в размере 2,8 миллиона рублей получил проект содействия молодым соотечественникам в странах Восточной Европы "Социокультурные ценности русского мира в диалоге восточноевропейских культур" Центра поддержки музейного дела "Провинциальные усадьбы". Целевая аудитория проекта - молодёжь из Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Словении в возрасте от 14 до 35 лет, а также представители российской молодёжи", - сказал представитель пресс-службы.

"Кроме того, около 500 тысяч рублей выделены культурному центру "Преображение". На полученный грант некоммерческая организация создаст "Мастерскую НКО". Она ориентирована на работников и добровольцев некоммерческих организаций и подготовит своих постоянных посетителей к различным ситуациям, с которыми приходится сталкиваться представителям "третьего сектора" в ходе работы. Мастерская работает по четырем направлениям: обучение правовому сопровождению деятельности НКО, информационное сопровождение, работа над имиджем, оптимизация расходов и бесперебойная работа, независимо от складывающей внешней конъюнктуры", - сказал собеседник агентства.