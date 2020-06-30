https://ria.ru/20200630/1573707514.html
В Тамбовской области уровень безработицы ниже среднероссийского
Меры по регулированию рынка труда, предпринятые в Тамбовской области, позволили удержать показатель регистрируемой безработицы на уровне 1,78% рабочей силы, по... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:25
2020-06-30T20:25
тамбовская область
тамбовская область
общество
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тамбовская область
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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тамбовская область, общество
ТАМБОВ, 30 июн – РИА Новости.
Меры по регулированию рынка труда, предпринятые в Тамбовской области
, позволили удержать показатель регистрируемой безработицы на уровне 1,78% рабочей силы, по ЦФО он составляет 2,8%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, коэффициент напряженности на рынке труда Тамбовской области - 0,9. "Это означает, что на данный момент количество вакансий - 9402 единиц превышает количество зарегистрированных безработных (8888 человек). Для сравнения, по России этот показатель - 2,3", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что ситуация на рынке труда находится на личном контроле главы региона Александра Никитина. Меры по стабилизации ситуации на рынке труда и недопущению роста безработицы реализуются в рамках государственной программы "Содействие занятости населения". Среди них - профессиональное обучение и переобучение, организация и проведение общественных работ, временная занятость.
"Всего на мероприятия активной политики в сфере занятости выделено из бюджета области 11,6 миллиона рублей. В комплексе принимаемые меры позволили сдержать рост безработицы и оказать позитивное влияние на рынок труда", - сказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в докладе на совещании по ситуации на рынке труда отметил Тамбовскую область как регион с благоприятной обстановкой в сфере занятости и низким уровнем безработицы.