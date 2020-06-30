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Тамбовская область
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В Тамбовской области уровень безработицы ниже среднероссийского
Меры по регулированию рынка труда, предпринятые в Тамбовской области, позволили удержать показатель регистрируемой безработицы на уровне 1,78% рабочей силы, по... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:25
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тамбовская область, общество

В Тамбовской области уровень безработицы ниже среднероссийского

20:25 30.06.2020
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© Depositphotos / Tamagochi Мужчина на рабочем месте
Мужчина на рабочем месте
© Depositphotos / Tamagochi
ТАМБОВ, 30 июн – РИА Новости. Меры по регулированию рынка труда, предпринятые в Тамбовской области, позволили удержать показатель регистрируемой безработицы на уровне 1,78% рабочей силы, по ЦФО он составляет 2,8%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, коэффициент напряженности на рынке труда Тамбовской области - 0,9. "Это означает, что на данный момент количество вакансий - 9402 единиц превышает количество зарегистрированных безработных (8888 человек). Для сравнения, по России этот показатель - 2,3", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что ситуация  на рынке труда находится на личном контроле главы региона Александра Никитина. Меры по стабилизации ситуации на рынке труда и недопущению роста безработицы реализуются в рамках государственной программы "Содействие занятости населения". Среди них -  профессиональное обучение и переобучение, организация и проведение общественных работ, временная занятость. 
"Всего на мероприятия активной политики в сфере занятости выделено из бюджета области 11,6 миллиона рублей. В комплексе принимаемые меры позволили сдержать рост безработицы и оказать позитивное влияние на рынок труда", - сказал представитель пресс-службы.
Он добавил, что министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в докладе на совещании по ситуации на рынке труда отметил Тамбовскую область как регион с благоприятной обстановкой в сфере занятости и  низким уровнем безработицы. 
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