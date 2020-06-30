В Тамбовской области уровень безработицы ниже среднероссийского

ТАМБОВ, 30 июн – РИА Новости. Меры по регулированию рынка труда, предпринятые в Меры по регулированию рынка труда, предпринятые в Тамбовской области , позволили удержать показатель регистрируемой безработицы на уровне 1,78% рабочей силы, по ЦФО он составляет 2,8%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, коэффициент напряженности на рынке труда Тамбовской области - 0,9. "Это означает, что на данный момент количество вакансий - 9402 единиц превышает количество зарегистрированных безработных (8888 человек). Для сравнения, по России этот показатель - 2,3", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ситуация на рынке труда находится на личном контроле главы региона Александра Никитина. Меры по стабилизации ситуации на рынке труда и недопущению роста безработицы реализуются в рамках государственной программы "Содействие занятости населения". Среди них - профессиональное обучение и переобучение, организация и проведение общественных работ, временная занятость.

"Всего на мероприятия активной политики в сфере занятости выделено из бюджета области 11,6 миллиона рублей. В комплексе принимаемые меры позволили сдержать рост безработицы и оказать позитивное влияние на рынок труда", - сказал представитель пресс-службы.