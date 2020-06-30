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Собянин отметил снижение активности избирателей в Москве
Активность избирателей в Москве в последние годы все ниже, участвуют 20-30%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:37
сергей собянин
москва
политика
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москва
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
сергей собянин, москва, политика

Собянин отметил снижение активности избирателей в Москве

20:25 30.06.2020 (обновлено: 20:37 30.06.2020)
2030
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Активность избирателей в Москве в последние годы все ниже, участвуют 20-30%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник.
"В больших городах - это тренд по всему миру, это не только касается Москвы, население становится более пассивным. Мы видим как год от года все меньше и меньше активность избирателей, даже если это скандальные и шумные выборы, все равно мы видим этот тренд. И последние годы избирают депутатов городской думы, местного самоуправления от 20 до 30%, мэра Москвы - 30%", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 20:02Голосование по поправкам в Конституцию
Завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию
8213808
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Сергей СобянинМоскваПолитика
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