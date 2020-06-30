Собянин заявил о востребованности электронного голосования

"Голосование в Мосгордуму показало, что есть такая востребованность, и когда шла речь о голосовании по конституции, мы понимали, что эта опция может быть востребована... Было желание вовлечь как можно больше, дать им возможность, чтобы как можно больше людей пришли на голосование, проголосовали, и выявить их мнение", - сообщил Собянин.