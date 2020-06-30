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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573707442.html
Собянин заявил о востребованности электронного голосования
Выборы в Мосгордуму показали, что есть востребованность электронного голосования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24". РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:48
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
московская городская дума
сергей собянин
общество
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москва
нижегородская область
РИА Новости
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353
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, московская городская дума, сергей собянин, общество

Собянин заявил о востребованности электронного голосования

20:24 30.06.2020 (обновлено: 20:48 30.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения штаба по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения штаба по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Выборы в Мосгордуму показали, что есть востребованность электронного голосования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".
"Голосование в Мосгордуму показало, что есть такая востребованность, и когда шла речь о голосовании по конституции, мы понимали, что эта опция может быть востребована... Было желание вовлечь как можно больше, дать им возможность, чтобы как можно больше людей пришли на голосование, проголосовали, и выявить их мнение", - сообщил Собянин.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 30 июня
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 20:02Голосование по поправкам в Конституцию
Завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию
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Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьМосковская городская думаСергей СобянинОбщество
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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