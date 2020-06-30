Собянин заявил о востребованности электронного голосования

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Выборы в Мосгордуму показали, что есть востребованность электронного голосования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".
"Голосование в Мосгордуму показало, что есть такая востребованность, и когда шла речь о голосовании по конституции, мы понимали, что эта опция может быть востребована... Было желание вовлечь как можно больше, дать им возможность, чтобы как можно больше людей пришли на голосование, проголосовали, и выявить их мнение", - сообщил Собянин.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 30 июня