На Тамбовщине во время пандемии более 600 жителям оказана адресная помощь

"Для противодействия распространению коронавируса организовано автоматическое, то есть без предоставления документов, возобновление или продление предоставления всех мер социальной поддержки тамбовчанам, которым они ранее были назначены. В настоящее время произведено более 48 тысяч назначений, в том числе около 43 тысяч - гражданам пожилого возраста. Также организован бесконтактный прием заявлений о мерах соцподдержки и выдаче льготных удостоверений. Рассмотрено 8754 заявления", - сказал представитель пресс-службы.