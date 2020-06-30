https://ria.ru/20200630/1573707417.html
На Тамбовщине во время пандемии более 600 жителям оказана адресная помощь
В Тамбовской области в период самоизоляции адресная социальная помощь оказана 610 жителям на общую сумму 4,5 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:23
2020-06-30T20:23
тамбовская область
тамбовская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская область
ТАМБОВ, 30 июн – РИА Новости.
В Тамбовской области
в период самоизоляции адресная социальная помощь оказана 610 жителям на общую сумму 4,5 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в период самоизоляции в учреждениях социальной защиты региона были приняты дополнительные меры по предоставлению мер социальной поддержки тем, кому они были назначены ранее.
"Для противодействия распространению коронавируса организовано автоматическое, то есть без предоставления документов, возобновление или продление предоставления всех мер социальной поддержки тамбовчанам, которым они ранее были назначены. В настоящее время произведено более 48 тысяч назначений, в том числе около 43 тысяч - гражданам пожилого возраста. Также организован бесконтактный прием заявлений о мерах соцподдержки и выдаче льготных удостоверений. Рассмотрено 8754 заявления", - сказал представитель пресс-службы.
Он уточнил, что оформление заявлений и актов материального положения, необходимых для оказания социальной помощи, осуществляется в бесконтактном режиме: через портал государственных услуг, по телефону, электронной почте, с помощью мессенджеров. Выплаты осуществляются в полном объеме без нарушения сроков.