В Саратовской области разрешат работу общепита на открытых площадках

САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости. Правительство Правительство Саратовской области с 1 июля снимает запрет на работу предприятий общепита на открытых площадках без обслуживания посетителей в помещениях, следует из опубликованного во вторник постановления за подписью вице-губернатора Александра Стрелюхина.

Власти до 30 июня запретили в области все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах, жителям были разрешены прогулки в парках и скверах только по двое и с соблюдением социальной дистанции, с 29 июня снят режим самоизоляции был полностью снят. На карантин закрыто село Верхазовка Дергачевского района . Ранее во вторник губернатор Валерий Радаев сообщил, что ограничительные меры в регионе продлены до 15 июля.

"Установить, что с 1 июля 2020 года возобновляется… обслуживание посетителей только на открытых площадках при стационарных предприятиях общественного питания (без обслуживания посетителей в помещениях предприятий общественного питания) с размещением столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее полутора метров", - говорится в постановлении.

Согласно документу, до 15 июля по-прежнему запрещен доступ посетителей в плавательные бассейны, музеи, выставочные организации, театры, кинотеатры, аквапарки, зоосады, запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Также приостановлено проведение досуговых мероприятий в торговых центрах, в парках и скверах. Ограничена работа объектов розничной торговли площадью торгового зала более 400 квадратных метров.

Правительство области обязало граждан соблюдать дистанцию до других не менее полутора метров и носить маски в общественных местах, но при этом рекомендовало ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. В документе отсутствуют прежний запрет на работу детских площадок и требование о возможности прогулок только по двое.

Всего в регионе лабораторно подтверждены 6444 случая заражения коронавирусом, умерли 43 пациента, выздоровели 3344.