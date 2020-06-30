Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573707383.html
В Саратовской области разрешат работу общепита на открытых площадках
Правительство Саратовской области с 1 июля снимает запрет на работу предприятий общепита на открытых площадках без обслуживания посетителей в помещениях,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий радаев
саратовская область
дергачевский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572992878_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_fa56ed27424f63cbb20469ae5f69ecb4.jpg
https://ria.ru/20200630/1573669276.html
https://ria.ru/20200618/1573108144.html
саратовская область
дергачевский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572992878_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_fa56ed27424f63cbb20469ae5f69ecb4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572992878_34:0:2765:2048_1400x0_80_0_0_8b6928051049261383ee56b9820e7875.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572992878_375:0:2423:2048_1400x0_80_0_0_f2f13ca25e125ff782b7f8dd140f75ae.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий радаев, саратовская область, дергачевский район, общество

В Саратовской области разрешат работу общепита на открытых площадках

20:22 30.06.2020
234
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла "Депо. Москва"
Посетители на летней веранде, расположенной на территории фудмолла Депо. Москва
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости. Правительство Саратовской области с 1 июля снимает запрет на работу предприятий общепита на открытых площадках без обслуживания посетителей в помещениях, следует из опубликованного во вторник постановления за подписью вице-губернатора Александра Стрелюхина.
Власти до 30 июня запретили в области все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах, жителям были разрешены прогулки в парках и скверах только по двое и с соблюдением социальной дистанции, с 29 июня снят режим самоизоляции был полностью снят. На карантин закрыто село Верхазовка Дергачевского района. Ранее во вторник губернатор Валерий Радаев сообщил, что ограничительные меры в регионе продлены до 15 июля.
Врач обходит пациентов с коронавирусом в реанимации больницы
Вчера, 11:22Распространение нового коронавируса
Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин
"Установить, что с 1 июля 2020 года возобновляется… обслуживание посетителей только на открытых площадках при стационарных предприятиях общественного питания (без обслуживания посетителей в помещениях предприятий общественного питания) с размещением столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее полутора метров", - говорится в постановлении.
Согласно документу, до 15 июля по-прежнему запрещен доступ посетителей в плавательные бассейны, музеи, выставочные организации, театры, кинотеатры, аквапарки, зоосады, запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Также приостановлено проведение досуговых мероприятий в торговых центрах, в парках и скверах. Ограничена работа объектов розничной торговли площадью торгового зала более 400 квадратных метров.
Правительство области обязало граждан соблюдать дистанцию до других не менее полутора метров и носить маски в общественных местах, но при этом рекомендовало ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. В документе отсутствуют прежний запрет на работу детских площадок и требование о возможности прогулок только по двое.
Всего в регионе лабораторно подтверждены 6444 случая заражения коронавирусом, умерли 43 пациента, выздоровели 3344.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
001010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий РадаевСаратовская областьДергачевский районОбщество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения штаба по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Собянин заявил о востребованности электронного голосования
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Число жертв коронавируса в Британии за сутки выросло до 43 730
Астронавт Кристофер Хэдфилд демонстрирует водяной пузырь в невесомости на МКС
Новый вид земляной пчелы назвали в честь астронавта Хэдфилда
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
Число случаев коронавируса в Израиле превысило 25 тысяч
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Пензенской области продлили ограничения из-за коронавируса
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России свыше 6,46 тысячи военных вылечились от коронавируса
Сотрудники спецназа Узбекистана
В Ташкенте пресекли деятельность 11 участников террористической группы
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин отметил снижение активности избирателей в Москве
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Инфекционист предрек удвоение прироста случаев коронавируса в США
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя возложил ответственность за кризис вокруг СВПД на США
Печенье Petit Beurre со словами благодарности медицинскому персоналу на фоне пандемии коронавируса
Во Франции выпустили серию печенья со словами благодарности медикам
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
В Подмосковье возобновят деятельность общественные организации
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
В Подмосковье кружки и секции возобновят работу с 1 июля
Машина скорой помощи во Франции
Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,8 тысячи человек
Виктор Бабарико
Штаб Бабарико пожаловался в избиркомы на отбраковку подписей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:44Трамп может наложить вето на законопроект об оборонном бюджете
07:42В Боливии обвинили Моралеса в заговоре в рамках дела об аппаратах ИВЛ
07:41Музей космонавтики в Москве открылся с новыми экспонатами
07:41В КБР более 80 спасателей ищут упавших в реку на машине людей
07:39В Красноярском крае потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии
07:38На Чукотке свыше 70% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
07:38В инфекционной больнице №2 в Москве почти 110 человек лечатся от COVID-19
07:37В Хабаровском крае треть избирателей проголосовали по поправкам
07:37На Камчатке больше 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
07:36В Индии началось голосование по поправкам в Конституцию России
07:36В Индии выявили 18,6 тысячи новых случаев COVID-19
07:34В Киргизии выявили 439 новых случаев COVID-19
07:26Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
07:16Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
Лента новостейМолния