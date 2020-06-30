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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573707348.html
Число жертв коронавируса в Британии за сутки выросло до 43 730
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 155, до 43 730 человек, количество заболевших увеличилось на 689, до 312 654, сообщил минздрав... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:21
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, в мире

Число жертв коронавируса в Британии за сутки выросло до 43 730

20:21 30.06.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Frank Augstein
ЛОНДОН, 30 июн - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 155, до 43 730 человек, количество заболевших увеличилось на 689, до 312 654, сообщил минздрав страны.
Днем ранее прирост числа жертв за сутки составил 25, заболевших - 815. Резкий скачок числа умерших связан с тем, что в выходные система оповещения не работает в полную силу и неучтенные случаи приплюсовываются к статистике за следующие дни.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВеликобританияВ мире
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