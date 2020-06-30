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Распространение нового коронавируса
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Число случаев коронавируса в Израиле превысило 25 тысяч
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 765 за сутки и достигло к вечеру вторника 25 041, один пациент скончался, число жертв достигло... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:11
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, израиль, в мире

Число случаев коронавируса в Израиле превысило 25 тысяч

20:11 30.06.2020
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© РИА Новости / Амит Шааль / Перейти в фотобанкМужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
© РИА Новости / Амит Шааль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 765 за сутки и достигло к вечеру вторника 25 041, один пациент скончался, число жертв достигло 320, сообщает министерство здравоохранения.
По информации минздрава, сейчас в Израиле коронавирусом больны 7403 человека, 52 пациента в тяжелом состоянии, из них 24 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 17 318 пациентов выздоровели.
В Израиле в конце мая вновь начался рост выявленных случаев заболевания, значительная часть новых случаев регистрировалась в образовательных учреждениях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИзраильВ мире
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