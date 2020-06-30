Общая явка на электронное голосование составила 93 процента

Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Завершилось электронное голосование по поправкам к Конституции России, общая явка превысила 93 процента, сообщили в штабе по наблюдению за голосованием.

Всего зарегистрировались 1 190 726 человек, из них приняли участие более 1,107 миллиона.

Электронное голосование стартовало 25 июня. Жители Москвы Нижегородской области могли отдать свой голос онлайн до 20:00 30 июня.

Те, кто записался в реестр электронных избирателей, но не успел проголосовать онлайн, смогут прийти на участок по месту жительства 1 июля и отдать свой голос традиционным способом.

Как сообщили в штабе, данных о сбоях не поступало, но некоторые пользователи жаловались на технические сложности.

Там также отметили, что систему пытались атаковать, но все попытки отразили, они не сказались на ходе голосования.