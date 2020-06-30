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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573706843.html
Общая явка на электронное голосование составила 93 процента
Завершилось электронное голосование по поправкам к Конституции России, общая явка превысила 93 процента, сообщили в штабе по наблюдению за голосованием. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T23:07
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
общество
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https://ria.ru/20200630/1573706759.html
А если к разработчику придут вежливые люди и попросят немноожечко поправить цифирки, он им откажет?
110
Так люди для этого и регистрировались. Зачем регистрироваться и не голосовать
55
101
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573703461_0:299:2812:1881_1400x0_80_0_0_baee6631e700863f585d756e8e95ceca.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, общество

Общая явка на электронное голосование составила 93 процента

20:05 30.06.2020 (обновлено: 23:07 30.06.2020)
11664
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Завершилось электронное голосование по поправкам к Конституции России, общая явка превысила 93 процента, сообщили в штабе по наблюдению за голосованием.
Всего зарегистрировались 1 190 726 человек, из них приняли участие более 1,107 миллиона.
Электронное голосование стартовало 25 июня. Жители Москвы и Нижегородской области могли отдать свой голос онлайн до 20:00 30 июня.
Те, кто записался в реестр электронных избирателей, но не успел проголосовать онлайн, смогут прийти на участок по месту жительства 1 июля и отдать свой голос традиционным способом.
Как сообщили в штабе, данных о сбоях не поступало, но некоторые пользователи жаловались на технические сложности.
Там также отметили, что систему пытались атаковать, но все попытки отразили, они не сказались на ходе голосования.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за распространения коронавирусной инфекции.
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 20:02Голосование по поправкам в Конституцию
Завершилось электронное голосование по поправкам в Конституцию
1898617758387
Обсудить 101
Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФОбщество
Популярные комментарии
А если к разработчику придут вежливые люди и попросят немноожечко поправить цифирки, он им откажет?
30 июня, 20:40
SPSergey Prokchorov
601123034
Так люди для этого и регистрировались. Зачем регистрироваться и не голосовать
30 июня, 20:20
Андрей Ляшенко
33150106
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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