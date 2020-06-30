https://ria.ru/20200630/1573706843.html
Общая явка на электронное голосование составила 93 процента
Завершилось электронное голосование по поправкам к Конституции России, общая явка превысила 93 процента, сообщили в штабе по наблюдению за голосованием. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:05
2020-06-30T23:07
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
общество
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https://ria.ru/20200630/1573706759.html
Sergey Prokchorov
А если к разработчику придут вежливые люди и попросят немноожечко поправить цифирки, он им откажет?
110
Андрей Ляшенко
Так люди для этого и регистрировались. Зачем регистрироваться и не голосовать
55
101
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573703461_0:299:2812:1881_1400x0_80_0_0_baee6631e700863f585d756e8e95ceca.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, общество
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Завершилось электронное голосование по поправкам к Конституции России, общая явка превысила 93 процента, сообщили в штабе по наблюдению за голосованием.
Всего зарегистрировались 1 190 726 человек, из них приняли участие более 1,107 миллиона.
Электронное голосование стартовало 25 июня. Жители Москвы
и Нижегородской области
могли отдать свой голос онлайн до 20:00 30 июня.
Те, кто записался в реестр электронных избирателей, но не успел проголосовать онлайн, смогут прийти на участок по месту жительства 1 июля и отдать свой голос традиционным способом.
Как сообщили в штабе, данных о сбоях не поступало, но некоторые пользователи жаловались на технические сложности.
Там также отметили, что систему пытались атаковать, но все попытки отразили, они не сказались на ходе голосования.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за распространения коронавирусной инфекции.