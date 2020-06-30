За четверть века по проекту Сахалин-1 добыты 125 млн тонн нефти

"Сахалин-1" - один из крупнейших проектов в России с прямыми иностранными инвестициями, пример применения передовых технологий для освоения запасов углеводородов в субарктических условиях. За годы реализации проекта "Сахалин-1" были продемонстрированы выдающиеся операционные показатели.Пресс-служба напоминает, что потенциальные извлекаемые запасы проекта составляют 307 миллионов тонн нефти и 485 миллиардов кубометров природного газа. "Сахалин-1" - проект технологических рекордов. 9 из 10 самых протяженных скважин в мире пробурены именно на этом месторождениях.