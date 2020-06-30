За четверть века по проекту Сахалин-1 добыты 125 млн тонн нефти

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. За 25 лет действия соглашения о разделе продукции (СРП) по проекту Сахалин-1 между правительством Российской Федерации, администрацией Сахалинской области и международным консорциумом, накопленная добыча нефти и конденсата превысила 125 миллионов тонн, потребителям на Дальнем Востоке отправлены более 28 миллиардов кубометров природного газа, сообщает пресс-служба НК "Роснефть", которая вместе с американской ExxonMobil, индийской ONGC Videsh Ltd. и японской SODECO является участником консорциума.
"Сахалин-1" - один из крупнейших проектов в России с прямыми иностранными инвестициями, пример применения передовых технологий для освоения запасов углеводородов в субарктических условиях. За годы реализации проекта "Сахалин-1" были продемонстрированы выдающиеся операционные показатели.Пресс-служба напоминает, что потенциальные извлекаемые запасы проекта составляют 307 миллионов тонн нефти и 485 миллиардов кубометров природного газа. "Сахалин-1" - проект технологических рекордов. 9 из 10 самых протяженных скважин в мире пробурены именно на этом месторождениях.
Реализация проекта "Сахалин-1" обеспечивает сбалансированные поступления в бюджет Российской Федерации. На сегодняшний момент они составляют более 1,2 триллионов рублей, в том числе в Сахалинскую область – свыше 500 миллиардов рублей.
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