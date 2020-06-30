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СМИ сообщили о взрыве на севере Тегерана
Взрыв произошел на севере столицы Ирана города Тегеран, сообщает местное агентство ISNA. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:04
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СМИ сообщили о взрыве на севере Тегерана

20:00 30.06.2020 (обновлено: 20:04 30.06.2020)
562
© РИА Новости / Антон Быстров Тегеран в первый день открытия предприятий и бизнеса, чья деятельность несет малые риски распространения коронавируса. 18 апреля 2020
Тегеран в первый день открытия предприятий и бизнеса, чья деятельность несет малые риски распространения коронавируса. 18 апреля 2020
© РИА Новости / Антон Быстров
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Взрыв произошел на севере столицы Ирана города Тегеран, сообщает местное агентство ISNA.
Предположительно, взрыв произошел в медицинском центре. На место происшествия выехали пожарные.
Причины взрыва пока выясняются. Очевидцы сообщают о столбе дыма.
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