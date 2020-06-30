https://ria.ru/20200630/1573706664.html
СМИ сообщили о взрыве на севере Тегерана
Взрыв произошел на севере столицы Ирана города Тегеран, сообщает местное агентство ISNA. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:00
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